Annuncio

Annuncio

Il Segreto oggi, 19 gennaio, non va in onda su Canale 5 lasciando spazio, come accade ogni sabato, ad Amici di Maria De Filippi. La telenovela spagnola tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset domani, a partire dalle ore 16:25 [VIDEO], per il tradizionale appuntamento della domenica (come accade per Una Vita e Beautiful). Grazie agli ottimi ascolti conquistati nelle ultime settimane, risulta inoltre confermato anche l'episodio del martedì sera su Rete 4, prima della programmazione di Una Vita.

Le trame delle puntate dal 20 al 25 gennaio concedono ampio spazio alla complicata situazione nella quale si verrà a trovare Antolina dopo il ritorno di Elsa a Puente Viejo. Non mancheranno le novità anche per quanto riguarda Donna Francisca, che comincerà a destare grande preoccupazione in Raimundo.

Advertisement

Jiulieta, invece, continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta.

Il Segreto anticipazioni: Isaac scopre che Antolina è incinta

Le anticipazioni de Il Segreto dal 20 al 25 gennaio si concentrano sui sospetti di Elsa, che penserà a dei possibili problemi tra Antolina ed Isaac. La donna sospetterà che tra loro possano esserci stati dei dissapori durante la sua assenza, ma non potrà sospettare la verità su quanto davvero accaduto tra la coppia. Dopo avere chiarito la questione, Elsa si renderà conto che la domestica è incinta ma le prometterà di mantenere per sé questa notizia. La sua promessa, però, non verrà mantenuta e il primo ad apprendere lo stato interessante della ragazza sarà Isaac. Sebbene davanti alla fidanzata riesca a non far trapelare alcuna emozione, Isaac non ci metterà molto a rendersi conto di essere il padre del bambino in arrivo e sarà molto preoccupato, non sapendo come affrontare la situazione.

Advertisement

La lontananza di Donna Francisca comincerà a destare i sospetti di Raimundo che si confronterà anche con quest'ultimo sulla possibilità che alla matrona possa essere accaduto qualcosa di grave. Rileggendo le lettere da lei inviate, infatti, Ulloa cercherà di interpretare le iniziali delle lettere, trovando il nome 'Maria'. Convinto che possa essere accaduto qualcosa alla Montenegro, Raimundo la cercherà nell'ultimo luogo nel quale l'aveva vista.

Julieta cerca di sedurre Fernando

Secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate della prossima settimana, Prudencio continuerà a tenere sotto controllo i movimenti di Julieta, convinto che Fernando mostri dell'interesse nei suoi confronti [VIDEO]. Per questo, andrà su tutte le furie quando scoprirà che il Mesia ha regalato un profumo alla moglie. Prudencio informerà la moglie di avere trovato un uomo che potrebbe essere coinvolto in qualche modo nell'assassinio di Saul. La coppia si presenterà all'appuntamento con questo misterioso testimone che però non si presenterà.

Sarà allora che la Uriarte comincerà a sospettare che il marito possa averla allontanata dalla villa di proposito. Dopo averlo accusato di avere mentito, Julieta troverà comunque il momento giusto per restare sola con Fernando e tenterà di sedurlo.