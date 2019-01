Annuncio

Annuncio

Il weekend ormai è alle porte e la domanda dei fan di Beautiful, Una vita e Il Segreto ha già ripreso a rimbalzare nei vari social network dedicati alle tre serie televisive: cosa andrà in onda sabato 18 gennaio? E, soprattutto, la puntata della domenica verrà riconfermata [VIDEO] anche questa settimana? Dall'inizio del 2019, infatti, Mediaset ha deciso di concedere spazio alle storie d'amore solitamente in onda nei giorni feriali anche la domenica pomeriggio. La ragione va collegata alla variazione di orario di Domenica Live, spostato alle ore 17:30 a causa dei tanti impegni che attendono Barbara d'Urso in questi mesi.

Leggi anche Trame Una Vita: Liberto scopre che Donna Susana è la madre di Simon

Proprio nelle ore lasciate libere dal suo format, Canale 5 ha deciso di collocare Beautiful, Una Vita e Il Segreto con orari leggermente diversi rispetto alle abitudini. Tale scelta risulta confermata anche nella giornata di domenica 20 gennaio, mentre il solo Beautiful andrà in onda anche sabato 19.

Advertisement

Scopriamo di seguito tutti gli orari.

Programmazione Beautiful, Una Vita e Il Segreto: gli orari di domenica 20 gennaio

Buone notizie per i fan di Beautiful, Una Vita e Il Segreto che potranno seguire i loro programmi preferiti anche domenica 20 gennaio. Come già accaduto le scorse settimane, la soap americana esordirà alle ore 14:00 e proseguirà fino alle ore 14:30 quando lascerà spazio a Una Vita. Lo spazio dedicato alle vicende di Acacias 38 sarà di gran lunga maggiore e proseguirà fino alle ore 16:30 con ben due episodi consecutivi. Solo allora avrà inizio Il Segreto, che terminerà alle ore 17:30, lasciando il posto a Barbara d'Urso e alla sua Domenica Live. Il solo Beautiful, invece, andrà in onda nella giornata di sabato 19 gennaio, in questo caso dalle ore 13:40 come accade nella programmazione feriale.

Advertisement

I migliori video del giorno

La soap americana sarà poi sostituita da Amici, che poi cederà il posto al format Verissimo. I telespettatori di Una Vita e Il Segreto potranno comunque sorridere martedì sera, quando le due telenovelas andranno in onda su Rete 4, ripetendo la positiva programmazione (con ascolti molto buoni) delle ultime settimane.

Anticipazioni Beautiful del 19 gennaio

Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata in onda su Canale 5 il 19 gennaio [VIDEO] vedranno Hope alle prese con un faccia a faccia decisivo con Liam. La Logan, dopo avere dichiarato il suo amore all'ex marito, cercherà di convincerlo una volta per tutte a porre fine al suo rapporto con Steffy. Archiviato il tentativo di portare alla riappacificazione della coppia, la figlia di Brooke mostrerà il suo vero volto, cercando di influenzare l'ex marito al quale chiederà di lasciare la Forrester ma Liam apparirà ancora molto confuso: acconsentirà? Nel frattempo, Ridge potrà sorridere grazie allo sviluppo delle indagini per il tentato omicidio di Bill.

L'ammissione di quest'ultimo, che ha dichiarato di non avere visto in faccia il suo attentatore, permetterà allo stilista di fare ritorno a casa, attorniato dall'affetto di Brooke, Steffy e di tutta la famiglia. E alla Forrester si festeggerà questa bella notizia...