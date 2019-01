Annuncio

Lo scorso 9 gennaio è avvenuto il tanto atteso e lungo intervento chirurgico di Francesco Chiofalo, il quale si è fatto ricoverare presso l'ospedale San Camillo di Roma per l'asportazione di un tumore al cervello. A seguito della delicata operazione, l'ex-tentatore di 'Temptation Island Vip', Francesco Chiofalo, è stato inondato di critiche da parte di chi sostiene che 'Lenticchio' avrebbe raggirato i suoi followers, lasciando intendere che le sue condizioni di salute fossero gravissime e che il suo fosse un tumore maligno.

Francesco e le parole di sua madre sul suo profilo Ig

A diverse ore dall'avvenuto intervento chirurgico, che ha visto Francesco Chiofalo essere operato dal responsabile del reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma, è esplosa una polemica mediatica per via di alcune critiche rivolte a Chiofalo da alcuni internauti, che si dicono scettici sulla gravità della malattia dell'ex-tentatore di 'Temptation Island Vip' nonché ex-protagonista, in coppia con Selvaggia Roma, di 'Temptation Island'.

Circa le parole critiche ricevute da Chiofalo online, si è espressa la madre dell'ex-tentatore, che ha destinato un messaggio al popolo della rete.

''Sono la madre di Francesco, volevo spendere due parole per le cose dette e lette in questi giorni dal Web, un tumore al cervello deve essere estratto chirurgicamente, di conseguenza analizzato con un esame istologico per capirne la tipologia… prima non lo si può sapere. Ma lo hanno dovuto asportare d'urgenza, perché aveva un diametro di 6 cm e rischiava di comprimere alcuni centri nervosi vitali'', queste ultime sono le parole che ha speso la signora Chiofalo sul conto delle reali condizioni di salute di suo figlio, tacciato nelle ultime ore di aver strumentalizzato la sua malattia [VIDEO], esasperandone la gravità, al mero scopo di ottenere visibilità mediatica e sostegno del pubblico.

Selvaggia Roma risponde alle critiche

Prima che Francesco Chiofalo fosse operato a Roma per un tumore al cervello, in molti hanno tacciato Selvaggia Roma di indifferenza mostrata nei riguardi del suo ex. Accuse giunte da parte del popolo del web, che l'ex-protagonista di 'Temptation Island' ha respinto dichiarando ''Perché dovrei fare una cosa contro voglia. Perché dovrei fare dei post per accontentare voi?''. L'ex-ragazza di Francesco Chiofalo, tuttavia, non ha né confermato né smentito di aver inoltrato un messaggio o una chiamata al suo ex-ragazzo prima della sua operazione. [VIDEO]