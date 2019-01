Annuncio

Annuncio

Alle 21,25 stasera andrà in onda su Italia [VIDEO] 1 il film Batman v Superman - Dawn of Justice. Il cinecomic, per la prima volta sul grande schermo, ha riunito i due supereroi più famosi della DC Comics. Il film è uscito nei Cinema nel 2016 ed è stato accolto da giudizi in parte positivi, in parte negativi. Molti lo hanno definito un capolavoro, altri lo hanno stroncato, ma il film ha comunque riscosso un discreto successo. Batman e Superman si affrontano in uno scontro epico e titanico, dopo una lunga riflessione sul concetto di eroe visto come una divinità contrapposto alla figura del supereroe giustiziere.

Leggi anche Dopo Bohemian Rhapsody in arrivo tre film musicali a tema rock, uno sarà su Elton John

Mentre i due si fronteggiano, non solo fisicamente ma anche platonicamente, giudicandosi a vicenda, Lex Luthor trama a loro insaputa e 'crea' una letale 'minaccia' per il pianeta.

Advertisement

Batman v Superman: trama del film

Il film di stasera [VIDEO] in onda su Italia 1, dopo un antefatto a Gotham, riprende la narrazione da alcuni mesi successivi allo scontro con il generale Zod. Nel mondo, l'opinione pubblica si divide tra chi considera Superman una figura divina e un salvatore e chi, invece, pensa che l'uomo d'acciaio, con i suoi poteri da alieno, possa essere una pericolosa minaccia per il pianeta. Intanto a Gotham, Bruce Wayne indaga su un'organizzazione criminale e, nel frattempo, segue le azioni di Superman con diffidenza perché non si fida di un alieno che potrebbe ridurre la terra in un cumulo di cenere.

Tuttavia, a Metropolis, Clark Kent si preoccupa dei vari dibattiti sulla figura del superuomo e disapprova le azioni compiute a Gotham dall'uomo pipistrello, che giudica come un vigilante senza etica morale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Dell'attrito tra i due ne approfitta, e ci mette anche del suo, il folle miliardario Lex Luthor, che entra in possesso del corpo di Zod e della Kriptonite. Il ricco e giovane magnate dà vita ad un essere mostruoso che è famoso nei fumetti per essere stato l'assassino di Superman: Doomsday. Dopo un iniziale scontro, i due supereroi si alleano contro la mostruosa creatura e ai due si unisce Wonder Woman.

Curiosità su Batman v Superman - Dawn of Justice

Il film stasera in tv, Batman v Superman, si è piazzato al 46esimo posto tra le pellicole con maggiori incassi nella storia del cinema e fa parte del Dc Extended Universe. Del cast fanno parte, oltre a Cavill e Affleck, anche Amy Adams nel ruolo di Lois Lane, Jesse Eisenberg in quello di Lex Luthor, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Diane Lane nel ruolo di Martha Kent, Jeremy Irons in quello del maggiordomo Alfred e, in una fugace apparizione, Kevin Costner nella parte di Jonathan Kent. Il film uscì in dvd e blu-ray con l'Ultimate edition che conteneva 30 minuti in più di scene tagliate in fase di montaggio.