Annuncio

Annuncio

Le puntate americane di Beautiful della scorsa settimana hanno confermato la morte, o presunta tale, della figlia di Hope e Liam. Come noto, la piccola non sarebbe riuscita a sopravvivere al parto, avvenuto in circostanze abbastanza fortuite nell'isola di Catalina. Ma ad assistere a tale evento drammatico, c'era solo il dottor Reese Buckingham, mentre Hope ha perso i sensi e si è risvegliata solo per apprendere l'annuncio del terribile decesso. Il sospetto che il realtà il ginecologo avesse sostituito il corpicino della piccola con quello di un'altra neonata nata morta poco prima nella stessa clinica, è apparso evidente fin dall'inizio.

Così come la convinzione che tale creatura potrebbe in futuro finire tra le braccia di Steffy, più che mai convinta che sia giusto adottare una bambina [VIDEO] per dare una sorellina a Kelly.

Advertisement

Quanto accaduto nella puntata trasmessa ieri 11 gennaio dalla CBS, sembra andare proprio in questa direzione. Ma davvero sarà tutto fin troppo facile e scontato? O la trama in futuro riserverà nuove sorprese?

Beautiful anticipazioni: Reese nasconde una neonata

Le anticipazioni di Beautiful sulla puntata americana di ieri 11 gennaio confermano la disperazione di Hope, Liam e delle loro famiglie per la morte di Beth Spencer. Anche Taylor e Steffy si sono unite al resto della famiglia, mostrando un vero dispiacere, nonostante i diverbi delle ultime settimane. Presa dallo sconforto, la Hayes si è poi recata dall'amico Reese Buckingham dove ha ammesso la propria sofferenza nel vedere una mamma perdere la sua bambina. Il ginecologo ha dichiarato di sentirsi in colpa per l'accaduto, anche se Taylor lo ha rincuorato dicendosi certa che lui non abbia avuto alcuna colpa in tale tragedia.

Advertisement

In uno scambio di apprezzamenti reciproci, il medico ha aggiunto di tenere molto alla collega e di voler dimostrare questi suoi sentimenti. In seguito, si è quindi diretto nella sua camera ed è tornato tenendo in braccio una neonata. Innegabile lo stupore di Taylor che ha ripetutamente chiesto chi fosse e da dove provenisse la creatura. La puntata si è conclusa senza una risposta da parte di Reese, che ascolteremo soltanto lunedì 14 gennaio.

Rumors e anticipazioni americane: la bambina è davvero Beth Spencer?

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, nelle puntate americane della prossima settimana Reese presenterà a Taylor una donna del suo passato, che potrebbe aiutarle Steffy nell'adozione di una bambina. Si tratterà di Florence [VIDEO], che tutti chiameranno Flo, che potrebbe avere anche un ruolo determinante nel portare a termine lo scambio di culle di cui tanto si parla da settimane. Se davvero la neonata che Reese nasconde fosse la figlia di Hope e Liam, la piccola potrebbe finire molto presto tra le braccia di Steffy, del tutto ignara del coinvolgimento in una vicenda tanto drammatica.

Sebbene ogni cosa riconduca verso la storyline dello scambio tra due bambine avvenuto a Catalina, ricordiamo che al momento nessuno spoiler ha ufficializzato tale trama che potrebbe riservare nuove sorprese. Nella stessa clinica, infatti, anche un'altra mamma aveva "perso" la sua bambina che potrebbe poi essere stata presa in carico da Reese. Solo i prossimi episodi potranno darci ulteriori spunti in tal senso, nella speranza che Taylor non resti coinvolta in questo triste e diabolico piano.