Le anticipazioni iberiche della soap Una vita giunte fino a noi direttamente dalla Spagna rivelano che una giovane coppia tanto amata dal pubblico italiano subirà un grosso periodo di crisi. Infatti prossimamente verranno trasmesse in Italia le puntate in cui il giovane Victor tradirà la bella Maria Luisa.

La vendetta di Elvira

Simon, dopo aver ricevuto il perdono da sua moglie per i suoi tradimenti, deciderà di far funzionare il suo matrimonio. Infatti il giovane chiuderà una volta per tutte la sua relazione extra-coniugale con la bella Elvira Valverde e si dedicherà anima e corpo alla sua dolce neo-sposa Adela.

Elvira non riuscirà a farsi una ragione di essere stata lasciata da Simon, perciò deciderà di escogitare un piano per far tornare Simon. La giovane Valverde cercherà in tutti i modi di far ingelosire il suo ex-amante.

Nel frattempo Victor progetterà di partire alla volta di Parigi per aprire un nuovo punto vendita de La Deliciosa insieme ai suoi amati genitori. Maria Luisa si mostrerà triste e contrariata della scelta del fidanzato di partire, poiché non vuole lasciare la Spagna e tutti i suoi affetti. I due fidanzatini vivranno un periodo di crisi, pieno di litigi.

Il bacio tra Victor e Elvira

Victor si confiderà con l'amica Elvira delle sue incomprensioni con la fidanzata, definendola un'egoista. La giovane Valverde coglierà l'occasione per assumere atteggiamenti sempre più intimi con il giovane e ricevere le sue attenzioni, cercando così di far ingelosire Simon. Il povero Victor, fraintendendo l'atteggiamento di Elvira, dopo l'ennesima e burrascosa lite con Maria Luisa le darà un lungo bacio appassionato.

Subito Elvira chiarirà a Victor i suoi sentimenti, dicendogli di averlo solo usato per far indispettire Simon. I due giovani decideranno di non raccontare a nessuno di quel bacio, non sapendo che Ursula involontariamente li ha visti. La perfida Dark Lady approfitterà dell'occasione per raccontare tutto al padre della giovane. L'uomo, alla notizia del nuovo scandalo causato dalla figlia ribelle, si infurierà e si recherà alla La Deliciosa per minacciare Victor. Alla discussione assisterà per caso Trini che subito informerà la figliastra del bacio. La giovane Palacios lascerà il fidanzato e litigherà con l'amica Elvira definendola una poco di buono. Intanto il Colonnello deciderà di sfidare a duello Victor, per aver causato disonore alla famiglia.