È tempo di nuovi tronisti a Uomini e donne. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, è stata caricata una breve clip di presentazione riguardante colui che sarà il prossimo protagonista del dating-show di Canale 5 che prenderà il posto di Andrea Cerioli. E, guarda caso, anche il nuovo protagonista del trono classico si chiama Andrea.

Andrea, il nuovo tronista di Uomini e Donne: 'Sono ambizioso e determinato'

Le anticipazioni che arrivano dal video di presentazione postato sul web e sui social rivelano che il nuovo tronista Andrea ha 25 anni e lavora come modello.

Si definisce un ragazzo molto ambizioso che nella vita non si arrende mai fino a quando non riesce a raggiungere i suoi obiettivi.

"Sono frizzante e non mi accontento delle mezze misure", ha affermato il giovane nel filmato che verrà mostrato prossimamente, durante la puntata di Uomini e Donne dedicata al suo arrivo in studio.

Inoltre il 25enne ha rivelato di essere alla ricerca di un amore folle: "Se c'è una cosa che non deve far parte della mia vita è la monotonia".

I suoi sogni? Viaggiare tanto, riuscire a trovare un lavoro che lo tenga vivo e, da "buon terrone", ha dichiarato di voler costruire una famiglia solida. Vedremo se grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne riuscirà a trovare la donna della sua vita.

Arrivano le prime scelte a Uomini e Donne: Andrea e Teresa pronti per il finale

In attesa di vedere Andrea all'opera con le corteggiatrici che arriveranno in studio per lui, i fan della trasmissione di Canale 5 attendono con trepidazione di seguire la puntata della scelta finale di Andrea Cerioli. La scorsa settimana, infatti, l'ex gieffino ha deciso di chiudere la sua avventura, e lo ha fatto rivelando in studio (senza congedarsi con la scelta in villa) il nome della corteggiatrice con la quale intende instaurare una relazione lontano dalle telecamere.

Si tratta della bella Arianna che, dunque, è riuscita a far breccia nel cuore del tronista bolognese [VIDEO].

La prossima tronista a lasciare la trasmissione per compiere la scelta finale [VIDEO] sarà, invece, Teresa Langella: in questi giorni sono iniziati i promo che annunciano lo speciale di Uomini e Donne in prima serata, dedicato proprio al fatidico momento. Queste puntate non verranno condotte da Maria De Filippi, ma verranno raccontate dalla dama del trono over Gemma Galgani, dall'ex corteggiatrice Giulia De Lellis e dalla soubrette Valeria Marini.