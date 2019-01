Annuncio

Annuncio

Stasera alle 21,25 andrà in onda la prima puntata [VIDEO] della nuova edizione di C'è Posta per te. Maria De Filippi torna a raccontare storie di drammi famigliari, coppie felici, gente che vuole cucire dei rapporti o rivedere vecchie conoscenze. Ai momenti più seri si alterneranno, come ogni anno, minuti di svago e momenti in cui sorridere, magari perché in studio un anziano signore vuole rincontrare il suo primo amore o dei ragazzi vogliono fare una sorpresa alla madre facendole conoscere il suo attore preferito.

A collaborare con Maria ci saranno vip e ospiti internazionali. Questa sera arriverà in studio Ricky Martin, popstar portoricana, da poco reduce dal successo ai Golden Globe per la serie 'The assassination of Gianni Versace' e felice, in questi giorni, per la neopaternità.

Advertisement

Il cantante e attore è di nuovo diventato padre di una bambina.

Ricky Martin, la prima star internazionale

La star internazionale Ricky Martin [VIDEO], che sarà ospite stasera nella prima puntata di C'è Posta per Te, su Instagram qualche settimana fa aveva annunciato di essere diventato nuovamente papà. Il cantante portoricano e il marito Jwan Yosef, artista siriano di 34 anni, recentemente sono diventati genitori di una bambina che hanno chiamato Lucia. È un momento felice per Ricky Martin. Lo scorso anno ha sposato il fidanzato e insieme hanno deciso di avere un altro figlio. Il cantante di 'Livin' la vida loca', infatti, è giá padre di due gemelli di 9 anni, Valentino e Matteo. Il post su Instagram in cui annunciava la nascita della piccola, in dieci ore, ha ottenuto più di un milione di 'like' ed è stato poi condiviso dal marito Yosef sul suo profilo.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'artista siriano, prima di conoscere Martin, viveva a Londra. Il cantante, attraverso Instagram, ha visto un suo dipinto e ha voluto incontrarlo.

Vent'anni tra sorprese e grandi ospiti

C'è Posta per Te [VIDEO]è da vent'anni uno dei programmi più seguiti di Canale 5, non solo per le forti emozioni che regala ai telespettatori, ma anche per la folta presenza di personaggi famosi. Lo studio di Maria ha da sempre accolto star di Hollywood come Nicole Kidman, Julia Roberts, Dustin Hoffman, John Travolta, Charlize Theron, Keanu Reeves, Patrick Swayze, Sophia Loren, Gerard Butler, Orlando Bloom, Patrick Dempsey e tanti altri. Tra i vip italiani sono stati più volte presenti Gabriel Garko, Francesco Totti, Alex Del Piero, Luciana Littizzetto, Marco Bocci, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e il duo Greggio-Iacchetti. La lista è troppo lunga ed è impossibile menzionare tutti, ma è certo che Maria De Filippi stupisce in ogni edizione di C'è Posta per Te.