Dalle anticipazioni del Trono Over scopriamo che le puntate di Uomini e Donne [VIDEO]che andranno in onda questa settimana saranno ricche di colpi di scena, in particolare del periodo forse non facile tra Roberta e Riccardo. Al centro dell'attenzione ci saranno oltre che Gemma Galgani ormai personaggio indispensabile della trasmissione, anche Roberta Di Padua, che siede gia da un po di tempo nel parterre femminile [VIDEO], e che non sta passando inosservata per le sue frequentazioni con uomini molto affascinanti ma che dopo un po' lascia andare via.

Dalle ultime registrazioni emerge che la donna é tornata al centro dello studio, chiamata per raccontare come procedono le cose con le persone con cui si sta frequentando in questo ultimo periodo.

Roberta e Riccardo avvistati insieme

Roberta Di Padua pare stia frequentando con particolare piacere, Riccardo Guarnieri, l'ex di Ida Platano, che dopo essersi lasciato definitivamente con quest'ultima, ha deciso di tornare nuovamente nello studio di Maria De Filippi con la speranza di trovare finalmente la compagna con cui poter costruire una famiglia.

Roberta e Riccardo sono stati visti insieme a Torino in atteggiamenti molto intimi. La complicità evidente tra i due, ha fatto credere molti telespettatori, che Roberta avesse finalmente incontrato l'anima gemella.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, sembra però che per la Di Padua sia arrivata l'ennesima delusione. Al web, non è infatti sfuggito, che la donna rispondendo ad alcune domande riguardanti la sfera sentimentale della sua vita, ha affermato di non essere felice. Roberta nello specifico ha dichiarato: "Come sono messa con gli uomini? Male come sempre". Dalle parole della donna si evince, dunque, che le cose tra lei e Riccardo non stiano andando nel migliore dei modi. A breve, quindi, potrebbe interrompersi anche questa nuova frequentazione a cui la donna sembrava crederci davvero tanto.

Anche questa storia potrebbe quindi concludersi con un esito negativo, cosi come era finita male la frequentazione che la donna aveva intrapreso all'inizio della sua avventura con Gianluca Scuotto. Molte delle persone appassionate alla trasmissione sono arrivati a pensare che la dama sia in realtà una donna poco seria. La ragazza ha però risposto a queste accuse affermando che uscire con più uomini ma senza farci nulla non vuol dire essere poco seri, ma semplicemente sta cercando di capire quale persona possa essere più giusta per starle vicino e costruire cosi qualcosa d'importante.