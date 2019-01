Annuncio

Annuncio

Oggi pomeriggio, a partire dalle 14,40, torna in televisione una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne. Secondo le anticipazioni fornite da 'Witty tv', andrà in onda la scelta a sorpresa di uno dei tronisti. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che sceglierà con tanto di poltrone rosse e cascata di petali al centro dello studio di Maria De Filippi.

Anticipazioni puntata odierna di Uomini e donne: la scelta di Cerioli è Arianna

Quanto in onda oggi pomeriggio fa riferimento alle registrazioni del trono classico dello scorso 12 gennaio.

Andrea Cerioli oggi sarà pronto ad effettuare la sua scelta, anticipando le registrazioni delle puntate serali della trasmissione dedicate proprio alle decisioni finali dei tronisti.

Advertisement

Da quanto si apprende, il tronista ha molto insistito con la redazione e con la stessa Maria De Filippi per potere anticipare la scelta, dichiarando di non poter più andare avanti, convinto più che mai di aver trovato la persona giusta all'interno del programma. Al centro dello studio, quindi, assisteremo, come detto, alla tradizionale cascata di petali rossi per Andrea e Arianna, la ragazza che a quanto pare è riuscita a far battere il cuore al giovane bolognese.

Uomini e donne del 31 gennaio: Cerioli sceglie Arianna, Gianni polemico

Non sono mancate le critiche per la decisione di Cerioli di anticipare la scelta e soprattutto Gianni Sperti ha insinuato il dubbio che il tronista e Arianna si fossero già messi d'accordo prima della puntata in onda oggi in televisione. Il tutto dato dal fatto che la ragazza è parsa molto tranquilla nel momento in cui le è stato comunicato che Andrea avrebbe scelto.

Advertisement

L'altra corteggiatrice Federica ha avuto invece una reazione opposta, mostrandosi molto agitata e preoccupata. Un segnale che ha insinuato il sospetto nell'opinionista, il quale per gran parte della puntata che vedremo oggi ha messo in discussione la veridicità del trono di Andrea Cerioli. Sta di fatto che il tronista e Arianna sono usciti insieme da Uomini e donne, pronti a percorrere un nuovo cammino lontano dalle telecamere.

Adesso non rimane che attendere le puntate serali di Uomini e donne per scoprire insieme quali saranno le scelte degli altri tronisti. Dalle anticipazioni si evince che le prime due puntate saranno dedicate al trono di Teresa e Lorenzo, i due tronisti che si sono già dichiarati pronti alla decisione finale.