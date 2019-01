Annuncio

Annuncio

Sembra proprio che il canna-gate, nato durante l'Isola dei Famosi 2018, non finisca mai. Il tutto è cominciato un anno fa quando l’ex attrice a luci rosse Eva Henger, durante il reality, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana prima di approdare sull’isola vera e propria, mentre era in una villa in Honduras. Negli ultimi giorni, il caso canna-gate era tornato sulla bocca di tutti dopo la querela fatta da Francesco Monte alla Henger che ovviamente non è rimasta a guardare.

Francesco Monte ha querelato la Henger dopo il canna-gate

Eva Henger nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove ha raccontato i dettagli sulle ultime novità riguardanti il caso canna-gate.

Advertisement

Ecco le sue parole: ‘È una denuncia per diffamazione, fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video'. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, inoltre, ha spiegato che la denuncia è stata fatta solo per alcuni episodi avvenuti a Domenica Live, anche se la donna è stata ospite di altri programmi, in particolare di Striscia la notizia e Verissimo. In ogni caso, l’attrice a luci rosse è apparsa molto tranquilla e ha confessato di essere quasi certa del fatto che sarà assolta. Adesso, però, non vuole restare a guardare come ha spiegato nell'intervista ad Oggi.

Canna-gate: dopo la querela, anche Eva Henger vuole denunciare

Nell’intervista, rilasciata al magazine diretto da Umberto Brindani, Eva Henger ha anche dichiarato di voler passare al contrattacco. L’ex attrice a luci rosse, infatti, è andata già all’ambasciata dell’Honduras e sta pensando di fare una denuncia.

Advertisement

Inoltre, la Henger ha ricordato che in Honduras i reati non vanno in prescrizione, con la diretta conseguenza che il bel Monte potrebbe passare non pochi guai con la polizia del luogo. Insomma il canna-gate si fa sempre più ‘spinoso’. La Henger sicuramente vuole vederci chiaro e ha concluso l’intervista svelando che sta pensando di denunciare anche Magnolia, visto che ha diversi motivi per farlo. Non ci resta che attendere per scoprire i prossimi dettagli. Nel frattempo, Francesco Monte in questo periodo sembra essere particolarmente sereno. La sua storia d’amore con Giulia Salemi, infatti, procede a gonfie vele. Questo nuovo colpo basso della Henger sicuramente porterà un bel po’ di ‘fastidi’ a cui dovrà necessariamente badare ma non è detto che alla fine tutto si possa sgonfiare. Staremo a vedere.