Belen Rodriguez torna ad essere al centro di alcune notizie di gossip. Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare del suo presunto passaggio da Mediaset alla Rai. L’ex di Stefano De Martino, infatti, avrebbe il desiderio di avere una prima serata tutta sua. Una possibilità che potrebbe avverarsi molto presto, visto che forse sarà proprio lei a sostituire Simona Ventura a Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip, Belen potrebbe condurre la prossima edizione

A dare la notizia è stato il settimanale Oggi, secondo cui la bella Belen potrebbe essere una delle più quotate per condurre Temptation Island Vip.

A segnalare il suo nome è stato nello specifico il giornalista Alberto Dandolo, che ha ipotizzato che la showgirl argentina possa essere stata individuata da Maria De Filippi come prossima conduttrice del reality delle coppie.

La scorsa edizione la conduzione è stata affidata a Simona Ventura che ha riscosso un certo successo. Super Simo, però, ha deciso di lasciare il posto a qualcun altro e tornare in Rai. L’ex moglie di Stefano Bettarini, infatti, condurrà la nuova edizione di The Voice, in cui si vocifera possa prendere parte anche Morgan nel ruolo di giudice. Per quanto riguarda Belen Rodriguez, questa per lei potrebbe essere l’occasione giusta per approdare nella prima serata come unica conduttrice di un programma. Fino ad ora, infatti, la showgirl ha condotto Tu si que vales, sempre in compagnia.

Belen Rodriguez: presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Belen Rodriguez in questo periodo è al centro del Gossip anche per il suo presunto riavvicinamento con Stefano De Martino. I due, infatti, in più di un’occasione sono apparsi particolarmente complici.

Inoltre la showgirl argentina, in un’intervista rilasciata di recente ad un programma di Radio 105, ha intonato al suo ex marito la canzone ‘Vivimi’ di Laura Pausini. Una canzone che è sembrata essere proprio una dedica al suo ex marito. Ma non solo. Dopo un botta e risposta con De Martino in radio, Belen gli ha gridato di aspettarlo a casa. Un invito che ha riacceso le speranze di moltissimi fan che sperano di rivederli di nuovo insieme. Questo, dunque, potrebbe essere un periodo molto positivo per la showgirl, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla presunta conduzione di Temptation Island Vip per Belen Rodriguez.