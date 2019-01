Annuncio

Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le anticipazioni di queste ore rivelano che anche in quella che c'è stata ieri, non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagonista Teresa Langella ma anche il tronista Lorenzo Riccardi, entrambi al centro della scena. La tronista, questa settimana, si è sbilanciata con il corteggiatore Antonio, scatenando la reazione negativa di Andrea Dal Corso, con il quale c'è stato un durissimo diverbio in studio. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne trono classico: Andrea furioso dopo il bacio di Teresa e Antonio

Dalla registrazione di U&D di ieri apprendiamo che tra Teresa e Andrea ci sono stati dei nuovi momenti di tensione e i due hanno litigato in esterna.

Il corteggiatore, infatti, ha chiesto perché la scorsa settimana non avesse accettato il suo invito a cena subito dopo la puntata. Teresa in un primo momento si è giustificata dicendo che era rimasta in albergo e che non aveva voglia di uscire, poi però ha confessato la verità e ha ammesso che quella sera è corsa da Antonio per rivederlo.

La reazione di Andrea non è stata positiva e si è sentito preso in giro dalla tronista.

Le anticipazioni di Uomini e donne, inoltre, rivelano che nel corso dell'esterna tra Antonio e Teresa c'è stato il tanto atteso bacio. Andrea, furioso, ha detto che non si presenterà alla registrazione della scelta in villa, dato che ormai la tronista ha ammesso di essere pronta per compiere il 'grande passo'.

Uomini e donne, Lorenzo presenta Giulia alla sua mamma: Claudia furiosa in studio

Le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, inoltre, rivelano che Lorenzo Riccardi ha organizzato un'esterna con Giulia e ovviamente ha fatto arrabbiare la bella Claudia che è uscita dallo studio. Il motivo? Claudia non ha gradito il fatto che Lorenzo si fosse sbilanciato così tanto [VIDEO] nei confronti di Giulia, dato che ha scelto di portare la ragazza a casa e quindi di farle conoscere i suoi familiari.

Lorenzo, infatti, ha presentato sua mamma alla bella Giulia: la donna ha speso parole positive nei confronti della corteggiatrice, precisando che dal vivo è molto meno aggressiva rispetto a quello che si vede in televisione. Successivamente l'esterna è proseguita all'interno della cameretta di Lorenzo, dove c'è stato anche un bacio. In studio, però, Lorenzo è apparso molto più preoccupato alla reazione di Claudia piuttosto che a quello che era successo in esterna con Giulia.