Lunedì 28 gennaio ha inizio una nuova settimana ricca di sorprese con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', che ha in serbo delle novità riguardanti i personaggi principali. Un esempio lo si ritrova nella figura di Roberto, che ha appena superato un infarto, anche se i medici hanno consigliato all'uomo di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, ma il ricordo di Vera crea dei dubbi intorno all'imprenditore. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 1 febbraio svelano che Ferri non sa se sia la scelta giusta, quella d'incontrare nuovamente Vera per chiarire i rapporti con la giovane donna.

Inoltre, l'attenzione è posta sull'arrivo di Simona, la madre della Viscardi tornata per stare accanto alla figlia. L'arrivo della donna provoca nuovi problemi nella vita di Valerio che sta attraversando un periodo difficile nella relazione con Elena e la causa si ritrova nelle continue incomprensioni con la figlia di Marina.

Michele costretto a sottostare alle direttive di Scheggia

Nel frattempo Elena si trova alle prese con una notizia che cambia la sua vita, poiché scopre di essere incinta, ma non riesce a dire la verità al compagno, scosso dalla presenza dell'ex moglie. Questa novità sconvolge la vita di molte persone. Nel frattempo Michele non ha intenzione di lasciare il proprio lavoro al punto che è costretto a sottomettersi agli ordini di Scheggia: i ruoli si sono invertiti. Il marito di Silvia ha un modo completamente differente rispetto al direttore d'intendere il giornalismo. Arriva poi un nuovo video che spinge Michele a cambiare idea. La Giordano non comprende l'atteggiamento sfuggente che compromette il rapporto dei due innamorati, al punto che Elena va alla ricerca di un confronto con il compagno.

Elena fa il suo annuncio alla figlia Alice

Angela riceve un messaggio che riapre vecchie ferite nella figlia di Giulia, mentre Michele arriva a disattendere le richieste di Scheggia mettendo a rischio il suo posto di lavoro. Intanto, Valerio instaura un buon rapporto con Simona per il bene della figlia [VIDEO] sebbene non si capisca quali possono essere le reali intenzioni dell'ex moglie del Viscardi. Elena, invece, prova a essere ottimista nonostante il rapporto difficile con il compagno e racconta la notizia della gravidanza ad Alice, mentre Franco e Ciro, allarmati dai possibili arresti domiciliari di Prisco, rimangono aggiornati da Niko.