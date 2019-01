Annuncio

Annuncio

Sono in arrivo nuovi colpi di scena per quanto concerne le puntate di "Una vita" che andranno in onda a partire da oggi, domenica 13 gennaio, fino a venerdì 18. Stando alle anticipazioni, gran parte delle vicende ruoteranno intorno al personaggio di Blanca che, dopo qualche dubbio iniziale, deciderà di unirsi in matrimonio con Samuel in ospedale, dove il giovane è ricoverato in attesa di una delicata operazione per le conseguenze di un duro scontro con il fratello Diego.

Simon, invece, dovrà fare i conti con l'inatteso ritorno ad Acacias 38 di Elvira, la quale si dimostrerà piuttosto risoluta nel voler riconquistare il cuore del giovane, infatti avviserà Adela di non essere disposta ad arrendersi.

Advertisement

Quest'ultima, intanto, dietro consiglio di Susana cercherà di rendersi più attraente agli occhi del marito, nella speranza di consumare il loro matrimonio.

Diego si accorge del talento innato di Blanca

Giungerà finalmente il giorno del matrimonio di Samuel e Blanca che in ospedale si scambieranno le promesse nuziali alla presenza di Ursula e Leonor. Subito dopo, il giovane Alday verrà portato in sala operatoria per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Intanto la Dicenta cercherà di mettere in difficoltà Diego, avvisandolo dell'ormai imminente arrivo della marchesa di Urrutia, aggiungendo che la nobildonna non è in possesso del monile di cui si è smarrito il disegno. La presenza di Elvira farà nascere una serie di dubbi nella mente e nel cuore di Simon, il quale alla fine ammetterà di essere ancora innamorato di lei.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ci sarà qualche momento di tensione [VIDEO] tra Liberto e Rosina, con l'uomo che si dimostrerà poco entusiasta della gravidanza della moglie, spiegandole anche che sta evitando di avere dei rapporti intimi con lei per non fare del male al bimbo che porta in grembo. Diego si accorgerà che Blanca ha uno straordinario talento nel disegno, e così le proporrà di ridisegnare l'immagine strappata dal quaderno di Jaime.

Victor assume Antonito

Ad Acacias 38 arriverà Jacinto, cugino di Casilda, il quale resterà profondamente colpito dalla bellezza di Carmen. Invece Maria Luisa dimostrerà di non gradire il nuovo impiego del fratello Antonito come spazzino e così Victor, per provare a tranquillizzare la fidanzata, proporrà al giovane di lavorare per lui come cameriere.

Dopo averlo assunto, l'uomo si accorgerà che il giovane Palacios si divertirà ad annacquare la cioccolata da offrire ai clienti e, in preda alla rabbia, lo licenzierà. Tuttavia, in un secondo momento, per amore verso Maria Luisa deciderà di ripensarci, accogliendo di nuovo Antonito [VIDEO] nella sua attività commerciale.