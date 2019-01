Annuncio

Il Trono Classico di Uomini e donne torna questo pomeriggio su Canale 5 per la seconda puntata della settimana dedicata ai percorsi di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Nell'appuntamento di ieri 17 gennaio, Teresa ha deciso di riaccogliere Andrea Dal Corso [VIDEO] tra i suoi corteggiatori e ha spazientito molto Antonio Moriconi, dopo la bella esterna vissuta con la tronista durante la quale lei aveva dichiarato che non avrebbe cambiato idea.

Lorenzo, invece, ha dovuto affrontare il nervosismo di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, ancora deluse per il bacio scambiato con entrambe nel corso della precedente puntata.

Oggi 18 gennaio, la parola passerà a Luigi Mastroianni che finalmente sembra avere le idee chiare, mostrando un'innegabile preferenza per una sua corteggiatrice e finendo per spazientire le altre due. Novità in vista anche per Andrea Cerioli, protagonista di un nuovo passo indietro, e per Ivan Gonzalez.

Uomini e donne anticipazioni: Luigi bacia Giorgia

Le anticipazioni di Uomini e donne, relative alla registrazione del 27 dicembre che vedremo oggi pomeriggio, segnalano una bellissima esterna di Luigi Mastroianni con Giorgia. Lui organizzerà una cena a lume di candela e lei apparirà emozionatissima, tanto da faticare a parlare. Il tronista apparirà davvero molto preso e confermerà a Giorgia che lei corrisponde ai suoi canoni di ragazza ideale: semplice, pura, timida e poco interessata ai social network.

L'atmosfera si farà particolarmente romantica e alla fine scatterà un bacio appassionato [VIDEO]. In studio, dopo avere visto tali immagini, Sonia e Irene esprimeranno in maniera differente il proprio dissenso su quanto visto. Sebbene in precedenza, Luigi abbia dichiarato di non voler conoscere più altre corteggiatrici, Irene farà persino fatica a parlare per la rabbia e deciderà di lasciare lo studio. Sonia, invece, non uscirà nel backstage ma annuncerà di non voler fare più ritorno nel programma. Luigi non le seguirà e, al contrario, deciderà di ballare con Giorgia. La scelta sarà ormai in dirittura d'arrivo?

Oggi a Uomini e donne: Andrea riprende Federica

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, nella puntata di oggi 18/01 Andrea Cerioli sarà protagonista di un passo indietro con la corteggiatrice Federica. Dopo l'eliminazione avvenuta la scorsa settimana, lei lo raggiungerà in hotel per chiarire la situazione e otterrà le risposte che andava cercando.

Andrea deciderà quindi di riaccoglierla tra le sue corteggiatrici e il fatto scatenerà la rabbia di Arianna, soprattutto dopo la bella esterna vissuta con il tronista durante la quale è scattato il bacio. In studio, la discussione proseguirà fino a quando Andrea deciderà di ballare proprio con Arianna per chiarire. Infine, toccherà ad Ivan Gonzalez che porterà in esterna Natalia, Sonia e la nuova arrivata Giulia. L'incontro più interessante avverrà con la prima, che arriverà molto vicina al bacio con il tronista. Del fatto se ne accorgerà Sonia, visibilmente delusa, soprattutto quando lo spagnolo deciderà di ballare proprio con la stessa Natalia.