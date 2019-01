Annuncio

Finalmente la buona stella bacerà due interpreti de Il Segreto. Parliamo di Saul Ortega interpretato dall'attore Ruben Bernal e Julieta Uriarte interpretata da Claudia Galan. La giovane coppia, dopo tanto dolore e ingiustizie, finalmente convolerà a nozze. Un personaggio amatissimo dal pubblico, invece, uscirà di scena. Ma vediamo cosa succederà passo passo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto di gennaio

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna [VIDEO] ci raccontano qualcosa di davvero meraviglioso.

Nella puntata 1999 che andrà in onda nella penisola iberica mercoledì prossimo ci sarà il tanto atteso matrimonio tra Julieta e Saul. Prima di tale lieto evento, però, i due ragazzi ne passeranno di tutti i colori.

Vedremo che la bella Uriarte riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio con Prudencio per dedicarsi anima e corpo ai preparativi del suo matrimonio. In seguito la giovane, prima di pronunciare il tanto agognato si, sarà rapita da un nuovo personaggio che in Italia conosceremo tra qualche mese.

Tornando all'episodio numero 1999, esso sancirà finalmente l'unione di due tra i personaggi più amati della soap. Tale matrimonio, però, non porterà fortunatamente all'uscita di scena dei due. Dalla puntata numero 2000, invece, entrerà in scena Roberto Sanchez, una vecchia conoscenza di Maria Castaneda. La donna, dopo essere stata lasciata da Gonzalo, si mostrerà in tale sintonia con questo nuovo personaggio che Fernando inizierà ad esserne profondamente geloso. Quando poi il Mesia sentirà che Esperanza e Beltran lo chiamano zio si arrabbierà moltissimo.

Ricordiamo a tutti che tali episodi in Italia andranno in onda tra qualche mese a causa delle distanza di messa in onda tra l'Italia e la Spagna.

Che succede a Gonzalo, perché esce di scena?

Gonzalo ha lasciato [VIDEO], almeno così sembra, per sempre Puente Viejo. A breve vedremo, infatti, che Maria racconterà a Fernando di essere in crisi con il marito a causa dei continui tradimenti di quest'ultimo. Il Mesia, allora, cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio cercando di riconquistare la sua ex moglie. Otterrà fin da subito una chance quando salverà da morte certa i due bambini. Succederà poi che Gonzalo, dopo aver lasciato il paese per due milioni di pesetas, tornerà alla villa per rivedere Beltran ed Esperanza. E proprio in quel frangente dirà a Maria di amarla ancora e comunicherà a Fernando che gliela farà pagare. I fan hanno creduto fino alla fine che quella fosse una strategia dei due coniugi per liberarsi una volta per tutte del Mesia. In realtà però non è così in quanto Jordi Coll ha salutato i suoi numerosi fan comunicando che la sua esperienza ne Il Segreto è terminata. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere le nuovissime anticipazioni della soap più amata di Canale 5.