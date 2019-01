Annuncio

Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 17 gennaio Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e donne. Si partirà, in particolare, dalle vicende dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, le cui idee continueranno ad essere abbastanza confuse. La scorsa settimana Lorenzo aveva baciato sia Claudia che Giulia [VIDEO]e le due corteggiatrici si erano dette molto deluse, minacciando persino di abbandonare il programma. I colpi di scena non erano mancati neanche per Teresa con l'eliminazione di Andrea Dal Corso e i sospetti dello scarso interesse nutrito nei confronti della tronista napoletana.

Tuttavia, la convinzione che Teresa sarebbe subito tornata indietro sui suoi passi non era mancata fin dall'inizio e molti fan del dating show di Maria De Filippi si erano detti certi che Andrew avrebbe presto fatto il suo ritorno nel programma.

Non si sbagliavano e, nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5, Andrea scenderà dalle scale dello studio, scatenando l'inevitabile delusione di Antonio Moriconi.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa riaccoglie Andrea

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne di oggi 17 gennaio, riferite alla registrazione dello scorso 27 dicembre, concedono ampio spazio al trono di Teresa Langella. Dopo l'eliminazione di Andrea Dal Corso [VIDEO], avvenuta a causa dei timori che lui fosse interessato solo al business, la tronista riceverà diversi mazzi di fiori e bigliettini anonimi. Soltanto nell'ultimo di essi leggerà il nome del mittente, trovando così la conferma che si tratta di Andrea. Ottenuti i segnali che andava cercando, la napoletana deciderà quindi di riaccogliere l'ex single di Temptation Island tra i suoi corteggiatori.

Vedendo scendere il rivale dalle scale, Antonio apparirà deluso e arrabbiato. In studio, infatti, ammetterà che Teresa in esterna lo aveva rincuorato, dicendogli che non sarebbe tornata indietro sulla sua precedente decisione. Per questo, si sentirà tradito dato che il loro incontro è stato molto bello. La coppia si è vista sulla neve e, all'interno della baita, si è avvicinata molto arrivando quasi a scambiarsi un bacio appassionato. Antonio ha anche regalato alla tronista un ciondolo senza iniziali o altre scritte, precisando che essere verranno aggiunte soltanto in caso di scelta. Ma il ritorno di Andrew sancirà un nuovo passo indietro...

Oggi a Uomini e donne: Claudia e Giulia minacciano Lorenzo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 27 dicembre, i problemi saranno all'ordine del giorno anche per Lorenzo Riccardi. Il Vicolo delle News precisa, infatti, che il tronista raggiungerà la casa di Claudia Dionigi per farsi perdonare per il bacio scambiato con Giulia.

Ma la reazione della corteggiatrice sarà drastica, rifiutando di incontrarlo nonostante lui l'abbia pregata di scendere per chiarire. Anche la Cavaglià sarà delusa, perché Lorenzo ha rinunciato a vederla proprio per tentare di ricucire lo strappo con Claudia. In studio, comunque, le due ragazze continueranno ad attaccare il tronista, arrivando a minacciare di rispondergli 'no' in caso di scelta. Come mostrato dal video di anticipazioni pubblicato da Witty Tv, si stringeranno la mano a conferma di essere d'accordo nell'idea di rifiutare colui che continua a deludere entrambe, puntata dopo puntata.