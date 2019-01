Annuncio

Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne effettuata lo scorso 12 gennaio. Il tronista avrebbe dovuto fare il nome della sua corteggiatrice preferita nella puntata serale organizzata in una villa con la collaborazione della party planner Valeria Marini. Eppure, ha deciso di anticipare i tempi evitando di ascoltare persino i consigli di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, lo ha invitato a non prendere decisioni troppo azzardate anche se le sue parole non hanno avuto l'esito sperato.

Alla fine, Andrea ha scelto Arianna Cirrincione che gli ha risposto di sì, scambiando con lui il tradizionale bacio appassionato sotto una cascata di petali rossi. Ma a distanza di qualche ora da quel romantico momento spuntano dei sospetti su questa decisione affrettata: Andrea e Arianna erano d'accordo? E cosa pensa Federica Spano sull'accaduto? Scopriamo di seguito le novità sulla chiacchierata conclusione del tronista bolognese.

Anticipazioni Uomini e donne: i sospetti di Gianni Sperti

In pochi si sarebbero aspettati la scelta di Andrea Cerioli prima della puntata serale di Uomini e donne. Ben più plausibile sembrava ai telespettatori del programma la decisione finale di Teresa [VIDEO]Langella o di Lorenzo Riccardi, che invece proseguono un percorso ancora altalenante. Alla fine, è stato l'ex single di Temptation Island Vip a dichiararsi per Arianna Cirrincione, che ha accettato di diventare la sua fidanzata. Ma questa repentina inversione di rotta non ha convinto fin da subito né il pubblico da casa né tanto meno Gianni Sperti. Il fatto che le altre corteggiatrici non fossero state informate delle intenzioni di Andrea e che Arianna non sia sembrata preoccupata al momento dell'annuncio della scelta, hanno fatto nascere il sospetto che tra la neo-coppia ci fosse già un accordo.

Tale timore è stato palesato dall'opinionista secondo il quale Andrea avrebbe già da tempo maturato la decisione di scegliere Arianna e avrebbe proseguito la sua avventura fino a questo punto solo per visibilità televisiva. Una tesi prontamente smentita dal diretto interessato, secondo il quale avrebbe potuto proseguire fino alla puntata serale ma ha deciso di non farlo, dato che aveva già le idee chiare.

La reazione di Federica Spano

Dopo essere stata eliminata e ripresa nel corso delle precedenti puntate [VIDEO] di Uomini e donne, Federica Spano è rimasta a dir poco sorpresa e arrabbiata nell'apprendere la scelta di Andrea Cerioli. La corteggiatrice ha evidenziato la sua delusione già nel corso della registrazione di sabato 12 gennaio e successivamente si è fatta consolare dalle altre corteggiatrici con le quali ha stretto una bellissima amicizia. Al suo fianco, al termine della puntata, c'erano Claudia Dionigi, Irene Capuano e Natalia Paragoni che l'hanno sostenuta cantando in macchina a squarciagola e invitandola a non pensare all'accaduto.

I sospetti che questa scelta affrettata sia finta sono evidenti nell'ultimo post pubblicato su Instagram da Federica. In esso, la giovane ha scritto: "Credo che si possa dire tanto, senza dire una parola". Ha quindi aggiunto l'hashtag "#surrealetuttociò", a dimostrazione di come lei stessa fatichi ancora a capire ciò che è accaduto.