Uomini e donne è pronto per sbarcare in prime time su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, dopo il consueto boom di ascolti in daytime, adesso si prepara anche per la prestigiosa serata della rete ammiraglia Mediaset. In programma, infatti, ci sono ben tre appuntamenti che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal mese di febbraio e saranno dedicate alle scelte dei tronisti in carica. [VIDEO]

Arriva il serale di Uomini e Donne: da febbraio in prima serata su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, stando alle anticipazioni diffuse in queste ore da Davide Maggio, le tre puntate di Uomini e Donne in prima serata verranno trasmesse a partire dal mese di febbraio.

Ancora non si conosce la data ufficiale in cui verrà trasmesso il primo appuntamento, anche se il sito di Davide Maggio ha fatto sapere che la trasmissione della De Filippi verrà trasmessa di venerdì sera.

Questo, quindi, vuol dire che il serale di Uomini e Donne dovrà vedersela con Sanremo Young, il talent show dedicato alle baby ugole d'oro condotto da Antonella Clerici, che debutterà in prima serata su Rai Uno il venerdì successivo il Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. E poi ancora il dating show di Canale 5 dovrà fare i conti anche con la seconda stagione (inedita) della fiction The Good Doctor, rivelazione assoluta in termini di ascolti della passata stagione televisiva e che da quest'anno verrà trasmessa su Rai Due.

Insomma una sfida decisamente difficile per Uomini e Donne, che in questi tre appuntamenti speciali in prime time, non potrà contare sulla presenza fisica di Maria De Filippi. La novità di questi speciali, infatti, riguarda proprio l'assenza della conduttrice, la quale non sarà al timone del programma così come accade nelle puntate che vengono trasmesse tutti i giorni in daytime.

Maria De Filippi assente al serale di Uomini e Donne

Per le scelte dei tronisti in carica, infatti, la De Filippi si farà da parte e lascerà la scena a Valeria Marini, [VIDEO] che avrà il compito di organizzare le feste in villa dei tronisti con le ragazze che intenderanno scegliere al termine del loro percorso in trasmissione. E poi ancora ci saranno Giulia De Lellis e Gemma Galgani: due personaggi entrambi molto amati dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, le quali avranno il compito di guidare i tronisti in questo giorno così importante della loro vita.