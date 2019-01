Annuncio

Andrà in onda domani 22 gennaio in prima serata su Rai 1 Liberi di scegliere, il tanto atteso film drammatico girato in Calabria e diretto da Giacomo Campiotti. Protagonista indiscusso della fiction è il bellissimo e tenebroso Alessandro Preziosi, l'attore napoletano già noto per aver girato famose serie TV come Elisa di Rivombrosa, Il Capitano, Il commissario De Luca, I Medici e Sotto copertura. In Liberi di scegliere Preziosi interpreta il ruolo di Marco Lo Bianco, giudice del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, impegnato nella tutela dei figli dei criminali reggini con l'unico vero obiettivo di strapparli a quella che da sempre è la grande piaga che affligge la terra calabrese: 'ndrangheta.

Il film è stato prodotto da Rai Fiction e BIBI Film Tv con il supporto prezioso della Calabria Film Commission. Ha contribuito alla realizzazione della fiction anche numeroso personale, sia tecnico che artistico, del territorio calabrese.

"Il supporto che la Film Calabria Commission ha fornito alla realizzazione di questa fiction ha portato in Calabria non poche opportunità di lavoro per tanti... Il tema di questa fiction [VIDEO] è delicato, ma nello stesso tempo fondamentale... Essere liberi di scegliere vuol dire cogliere nuove opportunità che vanno al di là dei vincoli culturali ed economici della famiglia, ma ciò è possibile solo con l'aiuto delle istituzioni... Sicuramente questa fiction riscuoterà successo", ha dichiarato Maria Francesca Corigliano, assessore alla cultura della Regione Calabria.

Il cast e la trama della fiction

Oltre Alessandro Preziosi fanno parte del cast [VIDEO] della fiction il giovane Carmine Buschini, già famoso per avere interpretato il ruolo di Leo in Braccialetti Rossi, Nicole Grimaudo, Francesco Colella, Federica De Cola, Federica Sabatini, Corrado Fortuna e Vincenzo Palazzo.

Domenico (Carmine Buschini) è un giovane calabrese appartenente ad una famiglia legata alla 'ndrangheta che si accinge a prendere le redini mafiose del fratello già in carcere. Lo Bianco (Alessandro Preziosi) cerca di aiutare Domenico, allontanandolo dalla sua famiglia e dalla sua terra, per evitare che il futuro del giovane venga infangato dai problemi e dalle vicissitudini legati alla criminalità organizzata calabrese. Il giovane, però, incontrerà non poche difficoltà a gestire la nuova realtà di fronte alla quale verrà a trovarsi. Ce la farà? Certamente il sostegno amorevole di Lo Bianco non mancherà.