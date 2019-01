Annuncio

Annuncio

Teresa Langella è stata grande protagonista della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 17 gennaio su Canale 5. La tronista ha sorpreso tutti i presenti in studio, annunciando di essere tornata indietro sui suoi passi con Andrea Dal Corso. Il corteggiatore, infatti, le ha dato le risposte che lei andava cercando, dimostrando vero interesse nei suoi confronti e lei ha deciso di riaccoglierlo in studio [VIDEO]. Il fatto non è piaciuto però ad Antonio Moriconi, rimasto visibilmente deluso per questa novità.

Il corteggiatore aveva vissuto una romantica esterna sulla neve con Teresa, durante la quale lei lo aveva rassicurato in merito al non ritorno di Andrew. Poi però lei ha dimostrato di non essere affidabile, motivo per cui Antonio ha confessato di non riuscire più a fidarsi di lei.

Advertisement

E ora cosa accadrà? Ci saranno nuovi sviluppi su questo triangolo? Per saperne di più, ci vengono incontro le anticipazioni relative alla registrazione del Trono Classico effettuata lo scorso 3 gennaio, durante la quale la cantante neo-melodica napoletana ha deciso di uscire nuovamente con Andrea per metterlo alla prova. Sarà riuscito a dimostrare di tenere ancora a lei? Come avrà reagito Antonio Moriconi?

Uomini e donne anticipazioni: Andrea spala letame

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News si concentrano ancora sul percorso di Teresa Langella insieme ai suoi corteggiatori Andrea, Antonio e Kevin. Con quest'ultimo ci saranno dei piacevoli momenti in una spa e la tronista ammetterà di sentire una forte attrazione fisica con il ragazzo (parole che non piaceranno affatto ad Antonio).

Advertisement

Con Moriconi, invece, l'incontro avverrà in un negozio di profumi dove verrà preparata una fragranza appositamente per Teresa. La coppia si sposterà poi su un divano dove parlerà a lungo e lei tenterà più volte di avvicinarsi fisicamente, sembrando pronta al bacio. Antonio però si tirerà indietro, quasi a sfidarla dopo la sua decisione di riaccogliere Andrea nel parterre. Il corteggiatore la metterà in guardia anche in merito alla possibilità che lei scambi un bacio con Dal Corso [VIDEO]: se ciò accadrà, lui non sarà più in grado di guardarla negli occhi. In studio la discussione si farà accesa e non mancheranno le critiche nei confronti di Andrew, rimasto impassibile davanti all'approccio di lei con Moriconi.

L'esterna con Andrea in una stalla

Archiviata l'esterna con Antonio Moriconi, le anticipazioni di Uomini e donne relative a Teresa Langella si concentrano proprio su Andrea Dal Corso. Secondo quanto accaduto nella registrazione del 3 gennaio, che Canale 5 trasmetterà la prossima settimana, la tronista deciderà di mettere alla prova il corteggiatore in un ambiente ben diverso dai suoi standard.

Per questo lo porterà in una fattoria, obbligandolo a lavorare in una stalla e a spalare letame. A sorpresa, però, lui non sembrerà affatto a disagio in questa realtà e, anzi, dimostrerà di saper affrontare a testa alta qualsiasi prova, come già accaduto nella sua vita. Lui tenterà più volte l'approccio fisico ma lei si tirerà indietro, spiegandone i motivi successivamente in studio: non voleva fare del male ad Antonio. Sarà innegabile però l'attrazione fisica da lei provata, come ammesso dalla stessa Teresa. E le sue parole non convinceranno lo stesso Moriconi...