Uomini e donne tornerà oggi 15 gennaio su Canale 5 per la seconda puntate settimanale dedicata al Trono Over. Archiviata la lite tra Gemma Galgani e Rocco Fredella [VIDEO], questo pomeriggio si parlerà di altre dame e cavalieri, concedendo ampio spazio al loro percorso di conoscenza. L'attenzione verrà spostata anche su Roberta Di Padua, che ammetterà di avere cominciato a frequentare Stefano, Andrea e Riccardo. Se il primo verrà prontamente archiviato, in seguito alla discussione scatenata da Pamela, il rapporto con l'ex di Ida Platano sarà destinato a proseguire.

Alcune segnalazioni degli ultimi giorni, infatti, avrebbero visto la coppia insieme prima a Bari e poi a Taranto, a dimostrazione di come tutto prosegua per il verso giusto. Ma tale amicizia causerà delle conseguenze nella partecipazione di un altro cavaliere a Uomini e donne...

Gianluca Scuotto assente nell'ultima registrazione di Uomini e donne

Cosa ne sarà del rapporto tra Gianluca Scuotto e Roberta Di Padua ora che lei frequenta Riccardo? Le anticipazioni di Uomini e donne confermano l'interesse di lei per l'ex di Ida Platano mentre all'attore campano verranno date poche possibilità di riconquistare la dama. La conferma è arrivata da una recente intervista rilasciata dallo stesso Gianluca al portale Fanpage.it nella quale ha spiegato di non essere stato chiamato dalla redazione per partecipare alla registrazione del 4 gennaio (e in onda in questi giorni su Canale 5). La motivazione di questa esclusione sarebbe da attribuire al suo esclusivo interesse per Roberta, che non gli permetterebbe di essere pronto ad innamorarsi di altre dame: "Credo che loro abbiano compreso che ero talmente preso da Roberta che sarebbe stato inutile restare nel parterre per conoscere altre donne.

Sono stato chiaro con loro: ero lì per lei".

Uomini e donne anticipazioni: "Non ho la possibilità di vederla"

Nell'intervista rilasciata a Fanpage, Gianluca Scuotto si dice dispiaciuto per non essere stato chiamato a partecipare all'ultima registrazione di Uomini e donne, anche se ancora è speranzoso di poter recuperare il terreno perduto con Roberta. A suo dire, l'esclusione peserà in futuro sulla possibilità di riconquistarla dato che lei avrà modo di relazionarsi con altri uomini all'interno dello studio. Ma è decisamente prematuro parlare di relazione seria con Riccardo Guarnieri [VIDEO]. Il cavaliere campano, infatti, ha spiegato che il bambino che è stato fotografato in loro compagnia non è il figlio di Roberta, come qualcuno ha sostenuto. Non solo, a suo dire sarebbe impossibile pensare che Riccardo possa davvero avere completamente voltato pagina a distanza di poche settimane dalla sua rottura con Ida, che definiva la donna della sua vita. In attesa di scoprire se Scuotto verrà richiamato nelle prossime registrazioni dedicate al Trono Over, al momento lui continua a professarsi interessato a Roberta, al punto da ammettere di avere pianto per lei nel backstage dopo la puntata in cui si è inginocchiato in studio.