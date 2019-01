Advertisement

I litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati una costante nelle puntate dedicate al Trono Over ed i primi spoiler di Uomini e donne relativi alla puntata di oggi 7 gennaio confermano tale abitudine. Il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 dopo la lunga pausa [VIDEO] dedicata alle festività natalizie e il primo episodio dell'anno sarà dedicato proprio a dame e cavalieri. In particolare si ripartirà dal confessionale di Gemma, registrato al termine del precedente appuntamento in studio.

In esso si parlerà di quanto accaduto con Paolo Marzotto, con la rottura causata dell'assenza di attrazione fisica per la coppia. Ma proprio durante lo sfogo della dama torinese, Tina farà irruzione nel confessionale, dando vita all'ennesimo litigio con la sua storica rivale.

Uomini e donne, spoiler oggi: Tina versa dell'acqua su Gemma

Gli spoiler di Uomini e donne sulla puntata di oggi 7 gennaio partono proprio dalle parole di Gemma sulla rottura con Paolo Marzotto e sul ritorno di fiamma con Rocco Fredella. La dama torinese verrà raggiunta da Tina Cipollari, che chiederà di partecipare al confessionale insieme a Gemma. Quest'ultima si posizionerà davanti ad una stella luminosa e comincerà a parlare dei due cavalieri ma Tina la interromperà continuamente: la discussione si trasformerà presto nel solito attacco e, presa dal nervosismo, l'opinionista prenderà una bottiglietta d'acqua e ne verserà il contenuto sul collo [VIDEO] della dama, bagnandone il vestito. Sarà questo l'inizio di un nuovo siparietto trash durante il quale Gemma e Tina cominceranno a rincorrersi nello studio di Uomini e donne, urlando l'una contro l'altra.

L'accaduto finirà per scatenare una crisi nella dama che, in lacrime, si sfogherà con la redazione: aveva pensato che Tina volesse davvero cominciare una fase di tregua ma si è sbagliata ed è rimasta delusa per l'ennesima volta.

Anticipazioni Uomini e donne: nuove accuse di Tina Cipollari

La puntata di Uomini e donne, in onda questo pomeriggio su Canale 5, darà vita ad un siparietto trash tra Tina e Gemma con un nuovo inseguimento all'interno dello studio. Gli spoiler rivelano che successivamente la torinese verrà accusata ancora dall'opinionista, soprattutto quando parlerà del suo incontro con Rocco Fredella avvenuto a Torino. Tina continuerà a non credere al vero interesse di Gemma nei confronti del piastrellista anche se l'esterna della coppia confermerà come tutto sia andato per il meglio. Lui ha raggiunto la dama a Torino, addobbando con lei un albero di Natale in strada. Non solo: tra Gemma e Rocco ci sono stati anche alcuni baci appassionati, a conferma di una vera attrazione fisica tra di loro.

Durante l'incontro nel capoluogo piemontese, però, lui non ha ottenuto il permesso di salire nell'appartamento della Galgani, nonostante avesse persino portato con sé lo spazzolino da denti. Secondo quanto riportano gli spoiler di Uomini e donne di oggi, tutto sembrerà procedere per il meglio tra questa discussa coppia, che ballerà più volte insieme. Ma già dalle prossime puntate, molte cose potrebbero cambiare...