Annuncio

Annuncio

Si apre oggi 14 gennaio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne che, come abitudine, esordirà con il Trono Over. Nonostante Gemma Galgani continui ad essere nel mirino di molti fan del programma, la parte dedicata a dame e cavalieri si conferma come la più seguita nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5, anche grazie al tira e molla che contraddistingue la dama torinese e Rocco Fredella. La scorsa settimana avevamo visto la coppia felice insieme, mentre si scambiava baci appassionati in auto [VIDEO] dopo avere addobbato insieme un albero di Natale.

Anche se lui non era stato fatto salire in casa dalla Galgani, sembravano esserci dei presupposti per una frequentazione duratura, ma nella puntata odierna le cose andranno ben diversamente.

Advertisement

Gems e Rocco, infatti, decideranno di troncare la loro amicizia. Oltre a loro, ci sarà spazio anche per un duro diverbio tra Pamela e Stefano, con il coinvolgimento di Roberta.

Uomini e donne anticipazioni: 'game over' per Gemma e Rocco

Le anticipazioni di Uomini e donne sulla puntata in onda oggi 14 gennaio segnalano lo sfogo di Gemma Galgani al termine della precedente registrazione. In un rwm, la dama si dirà delusa per certi atteggiamenti di Rocco, motivo per cui deciderà di troncare con lui [VIDEO]. In studio, si continuerà a parlare dell'argomento, ascoltando anche il punto di vista del piastrellista. Quest'ultimo, infatti, entrerà e si mostrerà così deluso per le dichiarazioni di Gems che non la degnerà neppure di uno sguardo. Come riporta il resoconto del Vicolo delle News, Rocco si dirigerà subito verso Tina Cipollari e le stringerà la mano, senza neppure salutare la Galgani.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sarà poi lo stesso Fredella ad esprimere il suo punto di vista: a suo dire, Gemma non ha mai provato del vero interesse nei suoi confronti ma lo ha solo usato per restare a lungo nel programma. Il cavaliere si dirà certo che siano le telecamere il vero motivo della partecipazione della dama al format e la sua tesi verrà sottolineata anche da Tina Cipollari. Secondo l'opinionista, come più volte da lei dichiarato anche in passato, a Gemma non interessa né Rocco né tanto meno altri corteggiatori conosciuti di recente. La discussione si farà accesa, con le due parti che resteranno ferme sui reciproci punti di vista. Alla fine, verrà confermata la decisione di chiudere il percorso di conoscenza.

Puntata oggi Uomini e donne: Pamela in lacrime

Secondo quanto precisano le anticipazioni di Uomini e donne, la puntata di oggi 14 gennaio dedicata al Trono Over proseguirà con Roberta, che annuncerà di avere cominciato a conoscere Riccardo, Andrea e Stefano. Sentire menzionare il nome di quest'ultimo, manderà su tutte le furie Pamela: la dama pensava che lui le avesse concesso una frequentazione esclusiva, anche perché tra loro ci sono stati degli sviluppi importanti.

Tale scoperta causerà una crisi di pianto in Pamela, delusa per le bugie di Stefano del quale pensava di potersi fidare. Davanti a tali lacrime, Roberta spiegherà di averlo visto soltanto per una colazione e di non essere stata a conoscenza del rapporto con Pamela. Per questo, la dama deciderà di non proseguire con il percorso insieme mentre Stefano tenterà di tranquillizzare Pamela, precisando di voler continuare a frequentarla. Lei, dopo le ultime novità, ammetterà di non riuscire più a fidarsi ciecamente del cavaliere.