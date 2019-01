Annuncio

Continuano le vicende di protagonisti della celebre e amata soap partenopea “Un posto al sole”. Stando a quanto rivelano le anticipazioni delle trame delle prossime puntate che andranno in onda a partire da febbraio, sta per tornare a scuotere la routine e la calma di alcuni personaggi un soggetto piuttosto scomodo che fino ad ora sembrava bel lontano da Palazzo Palladini: Gaetano Prisco. La sua scomoda presenza comincerà già dalla fine di questa settimana a gettare ombra sulla famiglia Boschi, ma sarà durante il mese di Febbraio che il suo improvviso ritorno comincerà a sortire le prime conseguenze negative.

Prisco chiede i domiciliari

Nel corso delle puntate che andranno in onda a cavallo tra il 30 Gennaio [VIDEO]e per le successive previste a febbraio, si riaprirà un vicenda che in passato ha fatto molto soffrire alcuni degli storici protagonisti della soap.

La vicenda si riaprirà quando Angela improvvisamente riceverà un messaggio proveniente da una vicenda legata al suo doloroso passato che getterà nuovamente ombra sul suo presente. Tutto questo accadrà quando anche Franco (Peppe Zarbo) e il suo ritrovato allievo Ciro Esposito (Vincenzo Alfieri) cominceranno a preoccuparsi del fatto che il loro nemico, Gaetano Prisco possa mirare ad ottenere, in qualche modo, gli arresti domiciliari dopo tutto il male che ha causato. Sarà Niko Poggi inoltre ad aggiornare il cognato su tutti i movimenti dell'uomo e sulla sua attuale posizione nei confronti della giustizia. Gaetano Prisco dal canto suo, si mostrerà pronto a giocarsi tutte le carte in suo possesso pur di tornare all’attacco.

Il fulcro della vicenda arriverà, nel corso della settimana che andrà dal 4 all’8 Febbraio [VIDEO], quando il perfido strozzino, dopo un malore avvertito in carcere, riuscirà ad ottenere gli arresti domiciliari e sarà proprio questo che segnerà l’inizio di una nuova battaglia per la famiglia Boschi.

Si riaprirà quindi una nuova storyline che rivedrà di nuovo contrapposti Gaetano e Franco, ma la cosa che più lascerà i telespettatori di stucco sarà la scoperta che il perfido Prisco verrà aiutato da qualcuno. Chi sarà il suo complice? E soprattutto perché lo aiuterà? Per Franco e Angela ricominceranno i guai? Appare chiaro quindi che l’attore che interpreta Gaetano, Fabio De Caro, sta per tornare dopo un lungo periodo d’assenza e che i telespettatori saranno catapultati in nuovi episodi da cardiopalma ricchi di intrighi e colpi di scena.