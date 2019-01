Annuncio

L'ex tronista napoletana di Uomini e donne, Nilufar Addati, rompe il silenzio e rivela su Instagram i particolari sulla relazione sentimentale con Giordano Mazzocchi, che fu la sua scelta e con cui partecipò a Temptation Island. La situazione è abbastanza tesa e a quanto pare i due ancora non hanno preso una decisione [VIDEO] su quello che sarà il loro futuro. Nilufar ha spiegato che non hanno voluto "snobbare" quanti li seguono, come hanno affermato alcuni follower, piuttosto hanno scelto il silenzio perché stanno provando a trovare una via d'uscita in un momento molto difficile.

Quello che sembrava un banale litigio si sta trasformando con il passare dei giorni in qualcosa di più serio che fa presagire una rottura. In effetti che non era tutto "rose e fiori" si era capito anche ai tempi di Temptation Island, quando la coppia ha litigato furiosamente per poi riappacificarsi al falò finale.

Giordano non ha mai nascosto di non aver superato del tutto il "tradimento" della Addati quando era sul trono e si sentiva di nascosto con un corteggiatore. Inoltre, non aveva digerito il fatto che nel villaggio la ragazza si confidasse spesso con Nicolò Ferrari, il corteggiatore che arrivò fino alla fine del percorso a Uomini e Donne e non fu scelto. Nilufar ci tiene a sottolineare che nessuno dei due ha commesso qualche errore nei confronti dell'altro e che si rifarà risentire con il pubblico che li segue quando le cose saranno più chiare.

La storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi forse è giunta al capolinea

Nilufar Addati ha voluto parlare di lei e Giordano Mazzocchi su Instagram, rivolgendosi al pubblico che da tempo li segue e li sostiene per fare chiarezza sulla loro situazione attuale.

Ha ammesso che stanno vivendo un momento di crisi, come era ben chiaro anche ai fan visto che erano spariti dai social. Ancora non hanno preso una decisione sulla piega che prenderà la loro storia d'amore. I due appaiono sempre più distanti e in molti credono che tra di loro non ci sarà un lieto fine. La coppia chiede del tempo e non pressione da parte di chi vuole sapere maggiori dettagli. La Addati ha promesso che ricompariranno sui social non appena avranno preso una decisione e le cose tra loro saranno più chiare.

Nilufar ha smesso di seguire la pagina dedicata a lei e Giordano

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, una delle coppie di Uomini e Donne più amate dal pubblico sembra essere sul punto di rottura e i sostenitori increduli aspettano di avere maggiori notizie. In particolare, il gesto di lei ha sorpreso un po' tutti: ha infatti smesso di seguire una fanpage [VIDEO] a loro dedicata che riportava tutte le comunicazioni relative alla coppia. Inoltre, da tempo non condividono più foto e storie insieme. Speriamo che per loro sia solo un momento "no" e che presto possano ritornare più innamorati di prima e continuare a far sognare quanti hanno creduto in loro.