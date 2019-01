Annuncio

Domenica,13 gennaio, ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Canale 5 [VIDEO], 'Il Segreto', che continua a porre attenzione intorno alla storia di Elsa che ha vissuto un'esperienza difficile. La compagna di Isaac ha lottato tra la vita e la morte, ma ha potuto godere della professionalità del dottor Zabaleta, pronto a seguire la donna. Nelle puntate che andranno fino a venerdì, 18 gennaio, vedremo che il medico comunicherà ad Elsa di poter tornare a condurre una vita normale.

La 'rivale' di Antolina è fuori pericolo e potrà tornare ad essere felice: inoltre Elsa, contenta per questa notizia, deciderà di impegnarsi ad organizzare il matrimonio. Isaac (Ibrahim Al Shami) dovrà fare i conti con questa notizia, ma soprattutto incontrerà Antolina con l'intento di pregare la donna di non raccontare a Elsa della loro notte d'amore.

Antolina comincerà a mostrare la propria disperazione, sebbene fingerà di essere contenta per il miglioramento delle condizioni di Elsa. La giovane donna sa che non potrà stare accanto al Guerrero.

Elsa arriva a insinuare che possa esserci stato del tenero tra Antolina e Isaac

Nel frattempo Elsa si renderà protagonista di una lite con Antolina in quanto insinuerà che possa esserci stato del tenero tra quest'ultima e il futuro marito nel momento in cui è stata assente. Isaac, invece, deciderà di confessare tutta la verità alla sposa in merito all'omicidio di Jesus, nonostante Antolina abbia consigliato all'uomo di non parlare di questa vicenda. Inoltre Isaac potrà dirsi contento in quanto, grazie all'aiuto economico ricevuto dall'amico Matias, potrà evitare il servizio militare, mentre Marcela si renderà conto delle falsità raccontate da Antolina.

Quest'ultima ha sempre rivelato alla compagna di Matias di essere trattata male dalla 'padrona', ma durante i festeggiamenti per Isaac noterà un clima completamente differente.

Prudencio alle prese con la gelosia nei confronti di Fernando

Intanto Prudencio si troverà a fare i conti con la gelosia, dopo aver visto Julieta in compagnia di Fernando mentre Carmelo aiuterà Hipolito per aprire una radio a Puente Viejo. Fe (Marta Tomasa Worner), invece, si dimostrerà preoccupata per l'atteggiamento della moglie dell'Ortega e deciderà di recarsi alla villa per parlare con la nipote di Consuelo. L'Uriarte, però, continuerà per la sua strada dimostrando uno strano comportamento [VIDEO], poiché si divertirà a far ingelosire il fratello di Saul, passando del tempo con Fernando e accettando di fare una partita a scacchi con il Mesia.