Annuncio

Annuncio

Lunedì 21 gennaio apre le danze una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' che vede altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali [VIDEO]. Rossella ha vissuto un momento difficile e ha capito che l'unico modo per risolvere i suoi dubbi e confrontarsi con Patrizio sulla loro storia. La Graziani ha capito di essere innamorata di Diego ed ha deciso di porre fine alla relazione con il figlio minore di Raffaele Giordano provocando la reazione dello chef.

Leggi anche Il Segreto: la scomparsa di Gracia nelle puntate spagnole

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 25 gennaio svelano che Patrizio vive un momento difficile nella sua vita dopo il termine del rapporto sentimentale con Rossella: il ragazzo mostra le proprie fragilità dopo essere tornato a Palazzo Palladini pieno di speranze.

Advertisement

In particolare Patrizio finisce per litigare con il padre poiché non ha intenzione di ripartire per Alba dopo la cocente delusione. Dall'altra parte Raffaele cerca di fargli capire quanto sia importante lo stage nel ristorante. Nella questione interviene anche Diego che chiede al padre la possibilità di risolvere la situazione nel migliore dei modi orientando il fratello verso la strada giusta.

Rossella convince Patrizio a non rinunciare ai suoi sogni

In seguito Rossella viene a conoscenza della preoccupazione della famiglia dell'ex fidanzato e vuole incontrare il figlio di Raffaele dopo essere stata chiamata in causa da Diego. Michele (Alberto Rossi), invece, vive una situazione difficile in seguito al video diffuso dai ragazzi e il giornalista deve fare i conti con i pregiudizi delle persone ma non si tira indietro e trova il modo per far sentire la sua voce parlando in radio di questa vicenda.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il marito di Silvia prova in ogni modo a ottenere la fiducia di Scheggia mentre Rossella riesce a far aprire gli occhi al figlio di Ornella che capisce quanto sia importante realizzare i suoi sogni. Il ragazzo prende coraggio e decide di tornare in Piemonte per realizzare il progetto di diventare uno stimato cuoco.

Franco Boschi torna a lavorare in palestra come coach

Dal canto suo Valerio deve fare i conti con il peso delle responsabilità dopo essere diventato l'erede unico delle Imprese Viscardi; Giulia, invece, è convinta che Adele stia nascondendo la verità sul difficile rapporto con il marito Manlio ma non sa se sia il caso di raccontare la situazione a Niko. Infine Diego sente l'assenza di Beatrice e Franco accetta volentieri di tornare a lavorare in palestra [VIDEO].