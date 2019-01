Annuncio

È giorno di pausa per la telenovela Il Segreto che oggi 12 gennaio non andrà in onda, per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Lo stesso accadrà per Una Vita mentre Beautiful troverà spazio anche nella programmazione del sabato pomeriggio appena prima dello storico talent show dedicato a ballo e canto. Come abitudine, la soap americana comincerà oggi alle ore 13:40 per concludersi alle ore 14:10. Per quanto riguarda, invece, il palinsesto di domenica 13 gennaio [VIDEO], Mediaset ha deciso di confermare la stessa programmazione della scorsa settimana quando sono stati trasmessi Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

Anche domani, quindi, le tre serie dedicate all'amore troveranno spazio nella rete ammiraglia prima di Domenica Live (che d'ora in avanti comincerà alle ore 17:20). Ma gli orari di soap e telenovelas saranno diversi rispetto al resto della settimana.

Per quanto riguarda le trame, la puntata de Il Segreto di domani vedrà al centro delle vicende il triangolo formato da Antolina, Isaac e la nuova arrivata Elsa.

Gli orari delle soap-opera, domenica 13 gennaio

Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto che vedranno confermata la puntata domenicale anche domani 13 gennaio. Attenzione, però, agli orari che subiranno delle piccole modifiche rispetto alle abitudini: le vicende di Puente Viejo cominceranno alle ore 16:25 e proseguiranno fino alle ore 17:20 quando lasceranno spazio a Barbara d'Urso con la sua Domenica Live. Le variazioni di palinsesto riguarderanno anche Beautiful, in onda dalle ore 14:00 alle ore 14:30, e Una Vita in programma dalle 14:30 alle ore 16:25 con due episodi consecutivi.

Il Segreto: confronto tra Antolina ed Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto di domani segnalano il faccia a faccia tra Antolina ed Elsa, dopo l'arrivo di quest'ultima a Puente Viejo.

Antolina chiederà alla rivale in amore per quale motivo si sia diretta nel paesino se pensava che Isaac fosse morto, ma non otterrà nessuna risposta a tal proposito. Le condizioni del personaggio interpretato da Alejandra Meco (ex Teresa di Una Vita) cominceranno a dare segni di miglioramento come confermerà lo stesso dottor Zabaleta che la dichiarerà completamente guarita.

Elsa organizza il suo matrimonio

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata di domenica 13 gennaio, Elsa si sentirà meglio [VIDEO] e riprenderà i preparativi delle sue nozze con Isaac. Antolina assisterà disperata a questa novità, che potrebbe mettere definitivamente la parola fine alle sue speranze con lo stesso Isaac. Nel frattempo, Matias scoprirà le ragioni dell'assenza della ragazza che era stata rapita e tenuta segregata dal fratello. Senza conoscere ulteriori dettagli del caso, il figlio di Emilia e Alfonso consiglierà alla nuova arrivata di denunciare Jesus. Ma la situazione sarà ben più complicata e sarà destinata ad un nuovo colpo di scena.

Opponendosi ai consigli di Antolina, infatti, Isaac confesserà ad Elsa di avere ucciso Jesus e attenderà la reazione della ragazza alle sue parole: deciderà di denunciarlo? Naturalmente la risposta si avrà nelle prossime puntate.