A seguito della delicata operazione chirurgica a cui si è visto costretto a sottoporsi presso l'ospedale San Camillo di Roma, per l'asportazione di un tumore al cervello, Francesco Chiofalo è stato tacciato di speculazione mediatica da parte di diversi internauti. Questi ultimi contestano all'ex-tentatore di Temptation Island Vip ed ex-fidanzato di Selvaggia Roma, di aver mentito ai suoi follower, sostenendo cioè di essere venuto a conoscenza della sua malattia pochi giorni prima di parlarne online, quando invece un servizio divulgato da Le Iene testimonia che il tumore di Chiofalo è stato diagnosticato lo scorso luglio, e quindi diversi mesi prima dell'intervento chirurgico.

Intanto, Francesco Chiofalo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, e in difesa dell'ex-tentatore si è espresso Gabriele Parpiglia.

Francesco Chiofalo rivela di aver perso peso corporeo e non solo

A pochi giorni dal Natale, Francesco Chiofalo si era detto online preoccupato per le sue condizioni di salute, rivelando ai suoi follower di essere reduce da alcuni accertamenti effettuati in ospedale, attraverso i quali l'ex-tentatore di Temptation Island Vip era venuto a conoscenza di essere affetto da un tumore al cervello.

Nel corso di una diretta-video pubblicata su Instagram, l'ex-fidanzato di Selvaggia Roma nonché ex-protagonista di Temptation Island, il docu-reality sui tradimenti prodotto da Fascino (azienda facente capo a Maria De Filippi), aveva espresso le sue paure a margine di quello che avrebbe dovuto affrontare di lì a poco, subito dopo le vacanze natalizie, ovvero il delicato intervento chirurgico, che il personal-trainer sembra aver superato molto positivamente. Ma, nel corso di un servizio divulgato dalla redazione de Le Iene, che ha incalzato Francesco Chiofalo mentre era in ospedale, è trapelato dagli accertamenti effettuati da Chiofalo che il suo tumore era stato diagnosticato lo scorso luglio 2018, motivo per il quale Francesco Chiofalo è stato inondato da numerose critiche giunte online, che contestano al capitolino di aver strumentalizzato le sue condizioni di salute al mero scopo di ottenere visibilità mediatica.

L'ex-volto di Temptation Island è tornato ad aprirsi a margine [VIDEO] della sua operazione chirurgica, dichiarando di aver perso molti chili e non solo.

''Più o meno ho perso 13 kg… Spero di rimettermi in forma in poco tempo, appena finita la mia convalescenza… Quest’anno compirò trent’anni e comincio a sentire la voglia di diventare padre e mettere su famiglia'', queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Chiofalo, a distanza di diversi giorni dal suo intervento chirurgico alla testa, che ha lasciato sul capo del romano una visibile cicatrice. L'ex-tentatore di Temptation Island Vip ha confidato altresì che, in vista del suo 30esimo compleanno, desidererebbe fortemente diventare padre e riuscire a smettere di fumare.

Francesco Chiofalo difeso da Gabriele Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha deciso di pubblicare uno stato in difesa di Francesco Chiofalo e in risposta alle critiche giunte dagli internauti che tacciono il capitolino di aver speculato sul suo problema di salute, al mero scopo di ottenere visibilità mediatica; nello specifico, il giornalista ha definito tali polemiche ''inutili''.

''Ho visto tre volte il servizio di redazioneiene a francescochiofalo. Volete sapere che cosa mi ha colpito in modo devastante? Quando siamo soli, in mezzo al dolore, in mezzo alle rotture di palle della vita; siamo SOLI. O meglio: chi c’era con Francesco? Chi c’era accanto a lui? Solo La FAMIGLIA e un amico. Mamma, papà e un amico [VIDEO]'', queste ultime sono solo alcune delle parole spese dal giornalista, a margine dell'operazione chirurgica a cui si è dovuto sottoporre Francesco Chiofalo.