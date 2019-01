Annuncio

Annuncio

Ieri sabato 26 gennaio è andata in onda la terza puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che in questa stagione sta battendo i record di ascolti del sabato sera. Anche la puntata di ieri ha visto il programma di punta di canale 5 battere la concorrenza, merito delle storie raccontate che emozionano sempre il pubblico. Grande clamore ha suscitato la storia di Patrizia, una madre siciliana che ha tentato di chiedere perdono alle tre figlie con cui non ha più rapporti da anni.

Leggi anche Un posto al sole trame: Elena indecisa sulla sua gravidanza dopo la reazione di Valerio

Una storia che non ha avuto un lieto fine visto il netto rifiuto delle tre ragazze, una delle quali dopo la registrazione, si è scagliata contro Maria de Filippi. [VIDEO]

Patrizia viene rifiutata dalle tre figlie, Rossana si scaglia contro la De Filippi

Nella terza puntata di C'è posta per te andata in onda ieri sera in prima serata su canale 5, è stata raccontata la storia di Patrizia [VIDEO], una madre siciliana che, due anni fa, ha abbandonato la casa dove viveva con il marito, a seguito dell'accusa di averlo tradito con un uomo più giovane.

Advertisement

Rossana, Salvatrice e Desiree, da due anni hanno interrotto ogni rapporto con la madre, la quale ha chiamato la trasmissione di Maria De Filippi per chiedere perdono alle tre figlie e tentare di ricucire un rapporto con loro. Netto il rifiuto delle tre giovani che hanno fatto spazientire la stessa conduttrice, la quale ha tentato in tutti i modi di farle ragionare. Non sono mancate le polemiche anche dopo la registrazione della puntata, in cui una delle figlie, Rossana, sui social ha inveito contro la De Filippi: 'Maria fatti i c***i tuoi', postando anche meme ironici deridendo ciò che è avvenuto in studio. Un atteggiamento quello di Rossana e delle altre figlie di Patrizia che non è stato apprezzato dagli utenti della rete, che hanno insultato a loro volta le giovani.

C'è posta per te del 26 gennaio, nuovo boom di ascolti per Maria De Filippi

Tante le storie raccontate anche nella terza puntata del people show di Maria De Filippi che ha visto tra gli ospiti d'eccezione Giulia Michelini, Marco Bocci e Gerry Scotti, quest'ultimo in lacrime durante il ricordo del padre scomparso.

Advertisement

Dopo gli ottimi risultati delle prime due puntate, anche la puntata di sabato 26 gennaio ha visto C'è posta per te battere in termini di ascolti, la concorrenza delle altre reti, tenendo incollati al televisore ben 5.457.000 spettatori, pari al 28,6% di share. Solo poco più di 3 milioni per il Talent di Amadeus 'Ora o mai più' proposto nella prima serata di Rai 1. Il programma di Maria De Filippi continua dunque a catturare l'attenzione del pubblico, grazie alle storie di gente comune che commuovono ed in cui i telespettatori si immedesimano.

Appuntamento dunque con la quarta puntata di C'è posta per te sabato 2 febbraio, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.