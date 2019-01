Annuncio

Annuncio

Sabato, 12 gennaio, riparte la nuova stagione di C'è Posta per te, il fortunatissimo people show di Maria De Filippi che ci terrà compagnia il sabato sera in prima serata su canale 5. Stando alle anticipazioni, già nella prima puntata, assisteremo all'ingresso in studio di personaggi famosissimi ed acclamati dal pubblico. Trattasi della star internazionale Ricky Martin e della showgirl argentina Belen Rodriguez, accompagnata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Ricky Martin ospite della prima puntata di C'è posta per te

Protagoniste assoluti di C'è posta per te, come sempre, le storie di gente comune che partecipano alla trasmissione di Maria De Filippi per fare una sorpresa o semplicemente per ricongiungersi ad un loro caro.

Tante le emozioni che in questi anni hanno coinvolto anche il pubblico da casa [VIDEO] e che hanno decretato il successo della trasmissione, anche in questo 2019 programma di punta della prima serata di canale 5.

Advertisement

Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social ufficiali di C'è posta per te, Ricky Martin è uno degli ospiti più attesi della prima puntata che vedremo in onda sabato 12 gennaio, a partire dalle 21,15 circa. Acclamatissimo già durante il suo ingresso in studio, il cantante latino farà una sorpresa ad un suo fan. Ma non sarà l'unico personaggio famoso ospite della De Filippi nella puntata di esordio.

C'è posta per te, puntata del 12 gennaio: ospite Belen con Castrogiovanni e Sakara

Dai promo in onda in queste ultime ore si vede che, oltre all'annunciato arrivo di Ricky Martin [VIDEO], saranno ospiti di C'è posta per te anche Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, già conduttori dell'ultima edizione di 'Tu si que Vales'. Una prima puntata che si preannuncia ricca di emozioni e che vedrà la padrona di casa scontrarsi in termini di ascolti con la partita di coppa Italia Bologna- Juventus.

Advertisement

A partire dal 19 gennaio, invece, su Rai 1 partirà la seconda edizione del talent condotto da Amadeus 'Ora o mai più', pronto a sbaragliare la concorrenza dopo l'ottimo risultato dello scorso anno. C'è posta per te, quindi, ci terrà compagnia per nove o dieci puntate, sino a quando andrà in onda il serale di 'Amici', altro fiore all'occhiello di Maria De Filippi e della rete ammiraglia di Mediaset. Non resta, quindi, che attendere la messa in onda della prima puntata di C'è posta per te, per emozionarci con le storie raccontate come sempre con grande maestria dalla padrona di casa.