Priscilla Salerno, attrice di film per adulti, si è espressa sui social in merito alla fine della relazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. La donna ha affermato che il dj veronese avrebbe tentato un approccio [VIDEO] anche con lei in un bar, essendo presumibilmente ancora in corso la storia con l'influencer romana. La Salerno ha scritto un post sui social, non risparmiando offese nei confronti della De Lellis, definita una ''nana oscena'' e giustificando i presunti tradimenti di Damante.

Al momento non c'è stata alcuna replica da parte di Giulia che probabilmente non ha ancora letto il post dell'attrice. Quest'ultima ha affermato di vivere a Verona, stessa città di Andrea, che ha ospitato anche Giulia al tempo della loro convivenza.

Ora l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha un altro fidanzato, il cantante Irama Plume, essendo definitivamente archiviata la storia con il dj veronese. Giulia e Andrea hanno fatto sognare migliaia di telespettatori che li hanno seguiti con affetto fin dai tempi della loro conoscenza alla corte di Maria De Filippi. Il dj è stato subito attratto dalla bella esperta di tendenze che ha saputo tenergli testa in diverse occasioni.

Giulia con Irama e Andrea forse con una nota influencer

Al momento non vi sarebbe più possibilità di una riappacificazione tra Giulia e Andrea che hanno preso strade diverse. L'amore con Irama sembra andare a gonfie vele per la De Lellis, mentre Damante sarebbe stato beccato [VIDEO] in compagnia di Chiara Biasi, una nota influencer. I due sono stati avvistati in un privé di un locale milanese.

Tuttavia, va precisato che l'ex tronista di Uomini e Donne continua a professarsi single. Può darsi che i due, avvistati spesso insieme, stiano prendendo tempo per valutare la natura del loro legame. Non bisogna dimenticare che Damante è uscito da poco dalla relazione con la De Lellis, circostanza che l'ha fatto soffrire, come ha dichiarato lui stesso. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione per capire se si sia trattato di un flirt o invece i due giovani abbiano gettato le fondamenta di un amore più solido e duraturo. Chiara Biasi è l'ex di Oscar Branzani, altro volto noto di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Eleonora Rocchini. Alla Biasi è stato attribuito anche un presunto flirt con Marco Borriello, ex ragazzo di Belen Rodriguez, anche se non è mai arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.