Mancano pochi giorni allo start ufficiale de L'Isola dei Famosi, il reality-show che nel 2019 giunge alla sua quattordicesima edizione consecutiva, e intanto sembra già che non si parli d'altro. In un videomessaggio registrato dai public-figure Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi e Alvin, è stato anticipato che a vestire i panni di inviato speciale del reality-show honduregno non sarà l'ormai ex-naufrago Filippo Nardi, bensì tornerà in Honduras per tale ruolo l'inviato storico de L'Isola Dei Famosi, Alvin.

Quest'ultimo non sarà un naufrago e quindi Filippo Nardi non farà l'inviato speciale.

Isola dei Famosi 14: la verità sull'inviato speciale anticipata in un video

Il prossimo 24 gennaio verrà trasmessa la prima puntata della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, il reality-show più atteso dagli italiani del 2019, che vedrà al timone della conduzione televisiva ancora una volta l'inarrestabile Alessia Marcuzzi.

Nel corso delle ultime ore, sono emerse delle importanti indiscrezioni sul conto dell'imminente quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi, che tra diverse ore riaprirà i battenti per la felicità dei fedeli telespettatori di Canale 5. Nello specifico, in rete sono trapelate [VIDEO]le prime news sul format di Canale 5: in primis è trapelato che la Gialappa's Band ha collezionato alcune anticipazioni sulla quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi, tra cui un videomessaggio registrato dal trio formato da Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi e Alvin, i quali hanno svelato il segreto legato alla vera identità del nuovo inviato de L'Isola. Ebbene, i summenzionati public-figure hanno confermato il Gossip che vedeva Filippo Nardi cedere il testimone ad un terzo, per il ruolo di reporter del reality-show.

''Oggi è il 14 gennaio, vi state chiedendo che ci facciamo qui in 3... era uno scherzo… la verità è che l'inviato de L'Isola non è il caro Filippo, ma è il cattivo Alvin'', queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate dal trio nel corso della registrazione di un video, che è stato condiviso sul profilo ufficiale de L'Isola Dei Famosi. Oltre al segreto legato alla vera identità del nuovo reporter dell'Isola, è stato divulgato che chiunque tra i naufraghi ingaggiati nel cast del format [VIDEO]made in Honduras, trovi per primo il 'Cocco d'oro', accederà automaticamente alla finale del programma. Il trio rivelatore, che ha svuotato il sacco sul conto dell'inviato de L'Isola, ha confermato che Filippo Nardi ha mentito a Verissimo, circa il rumor che lo vedeva in procinto di passare ad un altro il testimone per il ruolo di inviato, in quanto i naufraghi de L'Isola 14 erano ancora in Italia insieme a Filippo, e i primi avrebbero potuto sapere che Alvin non farà da naufrago, bensì sarà una talpa nel gioco dei famosi.