Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Una vita e riguardanti le puntate in onda da lunedì 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019 su Canale 5 a partire dalle 14,10.

Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Acacias 38, dove faremo la conoscenza anche di un nuovo personaggio, Olga, la sorella gemella di Blanca che negli scorsi episodi abbiamo visto aggredire la madre Ursula, lasciandola ferita solo lievemente. Nei nuovi episodi quindi sono al centro delle vicende le due figlie della dark lady che inizieranno a conoscersi, mentre vedremo che Blanca accuserà degli strani malesseri che le fanno sospettare di essere incinta [VIDEO].

Trame Una Vita, Blanca conosce Olga, Elvira furiosa con Simon

Le anticipazioni su quanto verrà trasmesso dal 27 gennaio al 1 febbraio 2019, ci svelano che dopo l'aggressione di Olga ad Ursula, sarà Blanca a soccorrere la madre, rimasta ferita solo superficialmente.

Blanca dirà a tutti che la dark lady è stata aggredita da una ladra, permettendo alla sorella gemella di dileguarsi senza essere incolpata. Quest'ultima darà poi appuntamento a Blanca e le racconterà di essere stata abbandonata da Ursula all'età di cinque anni nel Bosco delle Dame e di essere stata allevata da un uomo che le ha fato da patrigno e che le ha fatto vivere una vita d'inferno. Colpita dalle parole della sorella, Blanca chiederà a Diego di ospitare Olga per qualche giorno. Di tutt'altro tenore invece, sarà il racconto di quanto accaduto fatto da Ursula. La perfida dark lady infatti, rivelerà a Blanca di aver abbandonato la sorella perché credeva fosse indemoniata e a questo punto la moglie di Samuel non saprà più a chi credere. Nei nuovi episodi di Una Vita, vedremo anche che, Elvira sarà furiosa per essere stata piantata in asso da Simon e farà una scenata proprio a casa di donna Susana, rivelando a tutta Acacias la loro relazione clandestina.

La Valverde sarà determinata a farla pagare al Gayarre [VIDEO], reo di averla lasciata per Adela.

Anticipazioni al 1 febbraio: Blanca ha il sospetto di essere incinta

Nelle nuove puntata di Una Vita, vedremo che sarà proprio Simon a decidere di affrontare una volta per tutte Elvira chiedendole di lasciarlo in pace una volta per tutte. Il maggiordomo quindi giurerà alla moglie Adela che d'ora in poi cercherà di essere un marito devoto e fedele. Blanca nel frattempo accusa degli strani capogiri arrivando sino a perdere i sensi durante una discussione con Ursula. Sarà parlando con Leonor, che la ragazza avrà il sospetto di essere incinta e confidandosi con l'amica, le dirà di avere dei dubbi sulla paternità del bambino. Nel frattempo Olga è nuovamente scomparsa, ma scompare anche una tiara reale durante il party in omaggio a Jamie Alday, lasciando il sospetto in Diego che dietro al furto ci sia proprio Olga.