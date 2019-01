Annuncio

Annuncio

Ha scelto il movimentato e irriverente salotto di Piero Chiambretti per presentare il suo libro ‘La memoria dei corpi’. Marina Di Guardo è stata ospite della puntata di ieri sera di CR4 La Repubblica delle donne, in onda su Rete 4. Dopo essersi soffermata sul thriller ad alto contenuto erotico, la mamma di Chiara Ferragni si è scontrata con Roberto D’Agostino. Il direttore di Dagospia ha punzecchiato la scrittrice e non ha risparmiato critiche alla fashion blogger da quasi 16 milioni di follower.

Lo scontro si è fatto rovente quando la Di Guardo ha difeso a spada tratta i Ferragnez [VIDEO] sottolineando che la famiglia più social del web trasmette valori importanti. La trasmissione ha preso una direzione che ha visibilmente contrariato la madre dell’influencer.

Advertisement

“E’ stato un agguato, ero qui per parlare del libro”.

Scintille con Roberto D'Agostino

Stretta di mano e complimenti: l’impatto iniziale tra Marina Di Guardo e Roberto D’Agostino era stato piuttosto soft con il giornalista che aveva sottolineato la bellezza della mamma della Ferragni. “E’ meglio della figlia”. Il discorso si è successivamente spostato su ‘La memoria dei corpi’, l’ultimo lavoro della scrittrice. Chiambretti ha spiegato che il libro, ribattezzato le ‘cinquanta sfumature del piacentino’, racconta la storia di un uomo che si ritira sulle colline emiliane dove incontra un’avvenente fanciulla che lo trascina nel vortice della passione. Il conduttore ha stuzzicato la Di Guardo su alcuni termini bollenti utilizzati nel thriller. “Mi sono documentata su Wikipedia” – ha prontamente risposto la madre della Ferragni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Qui è arrivata la prima provocazione di D’Agostino. “Perché vuol dimostrare di essere una donna pia”. Inoltre la scrittrice ha precisato di non aver utilizzato il nome del marito perché vuol conservare la sua identità.

Marina Di Guardo difende i Ferragnez

Il tenore dell’intervista di Marina Di Guardo a CR4 La Repubblica delle Donne è cambiato quando Roberto D’Agostino ha sottolineato che il grande pregio di Chiara Ferragni [VIDEO] è il suo corpo più che gli abiti griffati e le sfilate. Immediata la replica della mamma della fashion blogger. “La vera forza di Chiara è il suo carisma”. Affermazione che non ha trovato d’accordo il giornalista che, senza fare giri di parole, ha riferito che l’influencer non ha nessun peso comunicativo. “Non parla, non va in televisione. Parla il suo corpo ed è quella la sua forza”. Il dibattito si è spostato su Leone che Dago ha definito “figlio prodotto per Instagram”. La scrittrice ha precisato che i Ferragnez non hanno sottoscritto accordi per pubblicizzare le foto di Leone sui social.

“Loro condividono le foto come fa chiunque. Sono una coppia figlia del loro secolo”.

'Mi sono ritrovata ad affrontare un processo'

La discussione si è accesa quando la Di Guardo ha affermato che Fedez [VIDEO] e Chiara Ferragni propongono degli ideali di famiglia. “Questi ragazzi presentano dei valori e Chiara è andata ad Harvard a parlare del suo blog. Lei e Fede hanno fatto grandi cose promuovendo il valore della famiglia”. D’Agostino ha manifestato immediatamente il suo dissenso. “Ma che valori propone, è una modella con delle belle gambe. E’ una nullità, non sa fare niente”. Marina Di Guardo non ha nascosto il suo fastidio per quanto affermato dal giornalista. “Ero venuta qua per presentare il mio libro e mi sono ritrovata ad affrontare un processo. E’ stato un agguato”.