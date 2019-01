Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento con [VIDEO]4 Ristoranti [VIDEO], il cooking show, condotto dallo chef Alessandro Borghese, che va alla scoperta dei migliori locali della ristorazione italiana. Con l’episodio odierno ci lasciamo alle spalle ciò che è accaduto settimana scorsa a Cagliari; il compito dello chef e dei quattro ristoratori in gara era quello di trovare il miglior ristorante di nuova generazione del capoluogo sardo.

Lo scettro è andato al ristorante Josto di Pierluigi [VIDEO], che grazie alla sua cucina che combina la tradizione sarda con la cucina moderna è riuscito a portarsi a casa un premio da ben 5mila euro, da poter investire nella sua attività.

Anticipazioni 4 Ristoranti - la puntata nel Monferrato

Questa sera, invece, Alessandro Borghese arriverà con il suo van in Piemonte, precisamente nel Monferrato. Questa zona è conosciuta soprattutto per la produzione del tartufo bianco, magari questo prodotto autoctono potrebbe diventare il prodotto fondamentale per l’assegnazione del bonus di 5 punti, staremo a vedere.

Advertisement

Intanto, ecco i 4 ristoranti in gara questa sera:

il Materia Prima - Mazzetti d’Altavilla, di Altavilla Monferrato (Alessandria);

la Cascina Faletta 1881, di Casale Monferrato (Alessandria);

il Gubistrò, di Casale Monferrato (Alessandria);

il Ristoro, di Lu (Alessandria).

Per scoprire il vincitore, seguite il racconto della puntata, a partire dalle 21.15 qui su Blasting News.