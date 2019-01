Advertisement

Stasera su Sky Uno, con il suo secondo appuntamento, torna la quarta stagione di 4 Ristoranti, il programma televisivo sul mondo della ristorazione condotto dallo chef Alessandro Borghese.

Settimana scorsa il viaggio è iniziato dalla capitale della moda, Milano, con una puntata all’insegna delle festività appena trascorse: scoprire il miglior cenone di Capodanno di un ristorante straniero nella città meneghina.

Alla fine lo scettro è stato conquistato dal ristorante russo Veranda [VIDEO], sito in Porta Vittoria, che ha conquistato i commensali con il cenone ricco, accompagnato da innumerevoli shottini di Vodka e dalla simpatia della padrona di casa, Lilia.

Anticipazioni seconda puntata 4 ristoranti

Per questa seconda puntata, invece, Alessandro Borghese si sposterà in Veneto e l’obiettivo questa volta sarà scovare il miglior ristorante di cucina di lacuna della regione.

I quattro ristoranti in gara saranno:

La Palafitta: ristorante di pesce sito a Porto Viro (Rovigo);

In Marinetta: ristorante di pesce e cucina mediterranea della città di Rosolina (Rovigo);

Osteria Arcadia: ristorante situato nella città di Porto Colle (Rovigo);

Canarin: ristorante che propone anche cucina vegetariana, sempre nella città di Porto Tolle.

Per scoprire il vincitore, non vi resta che seguire il racconto della puntata, a partire dalle 21.15 qui su Blasting News.

4 Ristoranti, la seconda puntata minuto per minuto

22.14 - il voto di Alessandro Borghese conferma la classifica ed è l'Osteria Arcadia di Pamela a portarsi a casa i 5.000 euro da poter investire nella propria attività. Ecco la classifica finale:

Pamela - Osteria Arcadia (105 punti) Isi - In Marinetta (103 punti) Gino - Canarin (96 punti) Manuela - La Palafitta (86 punti)

22.12 - il bonus di 5 punti per l'anguilla, Alessandro Borghese lo assegna all'Osteria Arcadia di Pamela.

In questo modo sale al primo posto con 76 punti.

22.08 - al momento la classifica provvisoria è questa:

Isi - In Marinetta (73) Gino - Canarin (71) Pamela - Osteria Arcadia (71) Manuela - La Palafitta (61)

22.01 - con 61 punti La Palafitta finisce all'ultimo posto. La cucina di Manuela non è riuscita a convincere, infatti è stata definita pesante e poco curata.

21.56 - lo chef Alessandro Borghese sottolinea un piccolo errore: il cameriere, prima di prendere l'ordine, non ha portato in tavola il pane e l'acqua.

21.54 - l'ultimo ristorante da visitare è La Palafitta di Manuela.

21.52 - In Marinetta conquista 73 punti, conquistandosi la prima posizione in classifica. L'idea d'innovazione dei piatti di Isi non ha convinto proprio tutto i commensali.

21.46 - il terzo ristorante da visitare è quello di Isi: In Marinetta.

21.45 - l'Osteria Arcadia, al momento, si trova a pari merito con il Canarin; infatti ha conquistato 71 punti. Buono il menù, ma non ha per niente convinto il conto; infatti secondo i commensali è stato troppo alto.

21.40 - il secondo ristorante che vediamo in gara questa sera è l'Osteria Arcadia di Pamela.

21.35 - il voto assegnato al Canarin è 71. Non ha convinto il menù, definito dai commensali molto distante dalla tradizione della cucina della laguna del Delta del Po.

21.25 - questa settimana il bonus di Alessandro Borghese verrà assegnato al ristorante che presenterà al meglio un pesce tipico della laguna: l'anguilla.

21.23 - l'ultimo ristoratore in gara è un uomo e si chiama Gino; proprietario del Canarin, da qui inizierà il viaggio alla scoperta del miglior ristorante di laguna del Delta del Po Veneto.

21.22 - si prosegue con un'altra ristoratrice donna: Pamela, che gestisce insieme alla sua famiglia l'Osteria Arcadia.

21.20 - ora è il turno di un'altra donna, Isi. Dopo tanti anni dedicati alla politica, ha deciso di aprire il suo ristorante, In Marinetta.

21.19 - s'inizia con la prima ristoratrice: si chiama Manuela ed è la proprietaria del ristorante La Palafitta.

21.17 - Alessandro Borghese, questa settimana, si trova nella parte del Veneto del Delta del Po. In questa puntata la protagonista sarà la cucina della laguna.