Ha attirato l'attenzione di tutti la storia di Denise e Deborah [VIDEO], le due ragazze omosessuali siracusane ospiti da Maria De Filippi. Durante la puntata di C'è Posta per te andata in onda lo scorso sabato su Canale 5, la conduttrice ha raccontato la storia delle due ragazze. Una storia complessa la loro in cui a persuadere i genitori di Denise ci ha pensato la padrona di casa.

L'ostilità dei genitori di Denise

I genitori di Denise, e il fratello, proprio non riescono ad accettare la fidanzata della figlia e non comprendono il sentimento che la ragazza nutre nei confronti di Deborah, un sentimento che le conduce dritte dritte al matrimonio.

Quella più caparbia di tutti è stata proprio la madre di Denise che in trasmissione ha ammesso di essere stata dura con la figlia per questa relazione e che le credeva quando lei diceva che le piacevano i ragazzi.

La donna però ha ammesso le proprie colpe capendo che è stata severa, ma ha chiesto tempo per accettare l'amore tra la figlia e Deborah.

Maria De Filippi ci ha messo tutto il proprio impegno per far accettare la situazione ai genitori di Denise e alla fine è riuscita a strappare una promessa, quella di aprire la busta, anche se la mamma della ragazza si è spesso affrettata a dire che non sarebbe andata al matrimonio della figlia con Deborah.

Il matrimonio di Denise e Deborah

Il giorno dopo la messa in onda della puntata però una bella notizia arriva per coloro che hanno creduto nell'amore delle due ragazze siciliane omosessuali. Denise e Deborah, protagoniste di una delle storie che ha creato più discussione di tutte a C'è posta per te, si sono sposate e con loro al matrimonio c'era anche la famiglia di Denise.

La ragazza in studio era stata molto convincente e si era rivolta soprattutto al papà, meno restio ad accettare l'amore lesbo della figlia, con parole davvero commoventi. Denise ha infatti detto che il giorno del matrimonio voleva condividerlo con loro, che il padre l'accompagnasse all'altare. Sapendo che per loro non era facile accettare il matrimonio con una donna, ma che se loro erano la sua famiglia lo era anche Deborah.

Insomma la storia si è conclusa nel migliore dei modi e il giorno dopo la puntata i social sono stati inondati di foto e video del matrimonio delle due ragazze. Maria De Filippi può dirsi soddisfatta [VIDEO]per aver portato il lieto fine in una storia così complicata ma che tanto ha attirato l'attenzione del pubblico sia in studia che a casa.