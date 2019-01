Annuncio

Torna stasera su Sky Uno la terza puntata, della quarta stagione, di 4 Ristoranti [VIDEO], il cooking show che va alla scoperta della miglior ristorazione italiana, condotto da Alessandro Borghese.

Nello scorso appuntamento lo chef è andato alla ricerca del miglior ristorante di cucina di laguna del Delta del Po Veneto; è stata Pamela, con il suo locale a conduzione familiare Osteria Arcadia [VIDEO], a portarsi a casa l’assegno di cinquemila euro da poter investire nella propria attività.

Una vittoria che è stata condita da parecchie polemiche, infatti il pubblico non ha apprezzato l’atteggiamento della ristoratrice, che ha messo in cattiva luce gli altri ristoranti per mettere in risalto il suo.

Anticipazione terza punta 4 Ristoranti

Nella puntata di stasera, invece, Alessandro Borghese sbarcherà a Cagliari; qui scoprirà il miglior ristorante del capoluogo sardo, tutti situati nel cuore della città. A contendersi l’ambito premio saranno:

l’Osteria Kobuta: ristorante che combina la cucina sarda a quella giapponese;

il Niu restaurant: che accoglie i suoi clienti con un cucina italiana di alto livello;

Su cumbidu: ristorante di tradizionale cucina sarda;

Josto: locale che fornisce una cucina moderna:

Se volete scoprire insieme a noi il ristorante vincitore, dalle 21.15 seguite il racconto della puntata qui su Blasting News.