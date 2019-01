Annuncio

Ad una settimana esatta dalla pubblicazione della sua prima intervista dopo lo "scandalo", Sara Affi Fella è finita ancora una volta al centro delle polemiche per la verità che ha raccontato un caro amico di Nicola Panico a "Chi". Sul nuovo numero della rivista di Gossip che per prima ha raccolto lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO], sono riportate le dichiarazioni con le quali Maurizio fa sapere che la ragazza avrebbe mentito per l'ennesima volta: tutto quello che ha fatto la ragazza negli ultimi giorni, non sarebbe altro che un modo escogitato dalla sua agenzia per ripulirle l'immagine.

Maurizio racconta a Chi: 'La storia tra Sara e Nicola continua'

Il capitolo "Sara Affi Fella" sembra essere tutt'altro che chiuso: l'intervista che la giovane ha rilasciato a Chi la scorsa settimana, non ha affatto spento i riflettori su di lei e sulle tante bugie che ha raccontato quando era una tronista di Uomini e donne.

A 7 giorni dalle scuse che la napoletana ha fatto a Maria De Filippi, al pubblico e a tutti quelli che ha preso in giro mesi fa, la stessa rivista di gossip propone una versione opposta della medesima storia: cioè quella di un caro amico di Nicola Panico.

Una ragazzo di nome Maurizio, infatti, ha voluto parlare con i giornalisti e raccontare quella che secondo lui sarebbe la verità su questa brutta storia.

Sul numero del settimanale in uscita il 16 gennaio, dunque, si legge: "Non credete a Sara, ha mentito ancora. Si è scusata con tutti solo per poter tornare sui social network".

Le accuse che questa persona lancia all'ex protagonista del Trono Classico, sono ben precise: la relazione tra la Affi Fella e Nicola non sarebbe mai finita, e il diretto interessato sarebbe rimasto malissimo nello scoprire come la sua dolce metà ha parlato di lui su Chi una settimana fa.

"Nicola mi ha chiamato per dirmi che Sara gli aveva promesso che non avrebbe mai fatto un'intervista contro di lui, invece l'ha fatta eccome ed ha pure scattato delle foto"- ha aggiunto Maurizio nel suo sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando in questi minuti.

Di nuovo tutti contro Sara Affi Fella

Le accuse che l'amico di Nicola ha lanciato a Sara tramite le pagine di Chi, sono proseguite con le seguenti parole: "La Affi Fella aveva avvisato Panico che avrebbe fatto quest'intervista perché la sua agenzia le aveva assicurato che si sarebbe ripulita l'immagine".

Il piano escogitato dalla napoletana e da chi le sta accanto, dunque, sarebbe quello di chiedere scusa a tutti con una toccante intervista rilasciata al settimanale di gossip più famoso, tornare nelle grazie del pubblico e riprendere a lavorare sui social network.

"Come avete visto, subito dopo l'uscita di Chi ha riattivato il suo profilo Instagram [VIDEO]"- ha tuonato Maurizio, l'amico di Nicola che ha deciso di esporsi in prima persona per far sì che l'ex tronista non prenda di nuovo in giro tutti.

Secondo questo ragazzo, infine, sarebbe stata sempre l'agenzia di Sara a spingerla a parlare male del suo ex (?) fidanzato nello sfogo che ha avuto con la rivista di Alfonso Signorini; così facendo, sarebbe stato più facile per lei essere creduta e poi perdonata dalla gente.