Annuncio

Annuncio

Stasera, su Sky Uno, parte l'ottava stagione di Masterchef Italia, il cooking show che è pronto a stupire il suo pubblico con grosse novità. La prima tra tutte è l'ingresso di un nuovo giudice: Giorgio Locatelli. Chef stellato del ristorante londinese Locanda Locatelli, subentra al posto di Antonia Klugmann. Al suo fianco ritroveremo Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Settimana scorsa ci siamo lasciati con la finale di Masterchef All Stars [VIDEO], che ha visto la vittoria di Michele, ma stasera si partirà con una stagione nuova di zecca [VIDEO], vediamo le anticipazioni.

Anticipazioni prima puntata di Masterchef Italia

Come ogni anno si parte con i casting, con il cosiddetto Live Cooking; ogni concorrente avrà la possibilità di cucinare un piatto davanti a giudici e ambire a un posto nella tanto desiderata classe.

Advertisement

Partiranno in 80, per poi passare a 40 e infine con la cooking class composta da 20 concorrenti.

Il vincitore, come di consuetudine, si porterà a casa un premio da 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di scrivere il proprio libro di cucina.

Se non volete perdere nemmeno un dettaglio in merito alla nuova edizione di Masterchef Italia, non perdetevi il racconto dei primi due episodi qui su Blasting News.