È andata in onda ieri 20 gennaio su Canale 5 la seconda delle quattro puntate della fiction La Dottoressa Giò, con la partecipazione di Barbara D'Urso, uno dei volti più amati della rete ammiraglia Mediaset. Il primo episodio, trasmesso la scorsa settimana, aveva deluso dal punto di vista degli ascolti [VIDEO]. Ci si aspettava che Barbara facesse il miracolo di riportare al top la serialità del Biscione ma i dati Auditel hanno deluso le aspettative, fermandosi a 3.046.000 telespettatori, pari a uno share del 12,63%.

Meglio, in tale occasione, aveva fatto la partita di Coppia Italia tra Napoli e Sassuolo che aveva vinto il prime time con 3.534.000 telespettatori pari a uno share del 14,1%.

Ieri sera, La Dottoressa Giò si è trovata a confrontarsi con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Come sarà andata? E quali sono le anticipazioni relative alla terza puntata prevista per il 27 gennaio? Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Ascolti La Dottoressa Giò: ancora in calo

Se gli ascolti de La Dottoressa Giò erano stato considerati negativi nella prima puntata con il 12,63% di share, le cose sono andate peggio nella seconda puntata [VIDEO]che ha perso circa due punti percentuali. L'appuntamento con Barbara d'Urso di ieri 20 gennaio, infatti, ha raccolto davanti ai teleschermi solo 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Un dato che sicuramente risulterà poco gradito a Mediaset e alla protagonista della fiction. La serata è stata vinta da Che Tempo Che Fa, che ha conquistato su Rai 1 3.701.000 spettatori corrispondenti al 14.8% di share.

Molto bene è andato il ritorno de Le Iene su Italia 1: il programma condotto da Nadia Toffa ha raggiunto 2.047.000 spettatori pari 11.4% di share.

La Dottoressa Giò: anticipazioni della terza puntata

Secondo quanto riportano le anticipazioni della terza puntata de La Dottoressa Giò in onda il 27 gennaio, la morte di Michela Monti si trasformerà in un vero e proprio giallo apparentemente privo di soluzione. Solo l'incontro con una paziente, che circa due anni prima aveva fatto conoscenza con Michela, potrebbe portare ad una sorprendente svolta, anche se questa persona darà fin da subito l'impressione di nascondere qualcosa. E quando la verità sarà sul punto di essere svelata, a farne le spese potrebbe essere proprio il personaggio interpretato da Barbara d'Urso. Il rapporto tra Giacomo e Francesca continuerà, anche se tra alti e bassi. Sarà proprio lui, infatti, a rendersi disponibile a pagare i debiti della donna anche se lei si dimostrerà dubbiosa in merito ad una simile decisione.

La Dottoressa Giò continuerà a portare avanti la sua idea di aprire il Centro Donna e la sua convinzione crescerà in seguito al tentato omicidio di una paziente affetta da sindrome post partum.

Il reparto di ginecologia si troverà ad affrontare alcune difficili prove, a partire dalla storia di Alma e Viola, una coppia omosessuale che verrà aggredita. Viola, incinta, si troverà inoltre in una complicata situazione davanti alla legge italiana. La cognata di Roberta darà alla luce un bambino, ma sarà subito evidente che non si tratta del figlio del marito Giuseppe.