Annuncio

Annuncio

Francesca Cipriani ha delle conversazioni private sui social con Matteo Salvini, leader della Lega e attuale Ministro dell'Interno. A confessarlo è stata la showgirl stessa nel corso della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", dove ha svelato che spesse volte risponde alle foto che vengono postate su Instagram dal nostro Ministro e prontamente riceve una sua risposta. Una rivelazione che ovviamente non è passata inosservata e che ha fatto discutere molto il mondo social, curioso di scoprire e capire che tipo di conversazioni ci fossero tra la Cipriani e il ministro leghista. [VIDEO]

La rivelazione di Francesca Cipriani su Matteo Salvini

Nel corso dell'intervista concessa a Un giorno da pecora, Francesca Cipriani ha ammesso di aver sempre stimato Matteo Salvini e che spesse volte gli lascia dei messaggi privati sulla sua bacheca Instagram, dove prontamente viene risposta dal Ministro degli Interni.

Di cosa parlano? La Cipriani ha ammesso di essere anche lei una buona forchetta, proprio come lo è Salvini, e quindi spesso si ritrova a commentare le foto dei suoi piatti che pubblica di tanto in tanto su Instagram, come pizza, baba' o tiramisù.

Advertisement

'Io magari gli scrivo che buono, gnam gnam', ha dichiarato la Cipriani, aggiungendo poi che Salvini risponde a questi suoi messaggi con delle frasi carine o con un semplice 'gnam gnam'. L'ex protagonista del Grande Fratello e dell'Isola dei famosi, però, è convinta del fatto che Salvini risponda a tutti e quindi che in realtà non usi un trattamento di favore nei suoi confronti. 'Lui è buono, risponde a tutti', ha affermato nell'intervista a "Un giorno da pecora", aggiungendo poi che le piacerebbe poterlo conoscere di persona.

La Cipriani pronta per il ritorno all'Isola dei famosi

Nonostante entrambi siano spesse volte ospiti dei programmi del pomeriggio di Barbara D'Urso, i due non hanno ancora avuto la possibilità di vedersi e quindi di incontrarsi. 'E' un uomo con gli attributi, è affascinante e ha una personalità vera', [VIDEO] ha chiosato la showgirl.

Advertisement

I migliori video del giorno

Insomma una sorta di 'dichiarazione d'affetto' nei confronti del leader della Lega, che sicuramente in questo periodo della sua vita avrà altro a cui dover pensare. Per la Cipriani, invece, è in arrivo un 2019 che si preannuncia scoppiettante, dato che molto probabilmente tornerà sulle spiagge dell'Isola dei famosi. La showgirl, infatti, dovrebbe sfidarsi al televoto con un altro ex naufrago delle passate edizioni e uno dei due ritornerà in Honduras per rivivere quest'esperienza.