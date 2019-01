Annuncio

È tutto pronto per la scelta della tronista di Uomini e donne Teresa Langella. Nel corso della registrazione del 17 gennaio, infatti, la cantante napoletana ha salutato tutti i presenti, annunciando di avere concluso il suo percorso in studio [VIDEO]. In settimana avrebbe, infatti, registrato la sua ultima puntata in una villa dove avrebbe trascorso un giorno e una notte con i corteggiatori prima di prendere la decisione finale. In gara sono rimasti Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, due ragazzi molto diversi caratterialmente, ma che sono riusciti in un modo o nell'altro a conquistare la bella tronista.

La data della registrazione finale non è ancora stata svelata, ma essa appare davvero imminente, al punto da far pensare che possa essere iniziata già nella giornata di ieri 22 gennaio.

La conferma, infatti, arriverebbe da alcuni recenti post pubblicati da Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, oltre che di Antonio Moriconi e della stessa Teresa.

Uomini e donne anticipazioni: il post di Raffaella e Antonio

È tempo di decisioni definitive a Uomini e donne: dopo la scelta di Andrea Cerioli, avvenuta in grande anticipo rispetto ai tempi previsti, sarà Teresa Langella ad annunciare il nome della persona che vorrebbe continuare a frequentare lontano dal programma. Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso la accompagneranno nella registrazione in villa, durante la quale apprenderanno la decisione della tronista, dandole la loro risposta. A confermare come il momento finale sia imminente, è arrivato ieri il post di Raffaella Mennoia su Instagram dove ha scritto: "In Amore ci vogliono le pa**e, capito donne? Una ragazza, due corteggiatori e una scelta da fare.

Forza Terry!". Il tutto accompagnato dalla foto in cui Raffaella appare in compagnia della tronista. Quest'ultima, invece, ha pubblicato un'immagine nella quale appare molto elegante, precisando che è stata scattata nei camerini. Ad aggiungere ulteriori dettagli riguardanti la registrazione è arrivata qualche ora fa una Instagram Story di Antonio Moriconi, che svela un retroscena decisamente romantico, parlando della propria donna ideale: "Innamorati di una donna umile e che non è solo apparenza. Che sia intelligente, combattiva e lavoratrice, che ti aiuti ad essere la versione migliore di te". Il post prosegue con la descrizione della propria amata, che deve essere in grado di capirti e sostenerti anche nei momenti difficili.

La probabile data del serale su Canale 5

Il post di Antonio Moriconi, a pochi passi dalla scelta di Teresa Langella, fa pensare ad un esito positivo della scelta nei suoi confronti. Sarà davvero lui il suo futuro fidanzato? Diverso appare il comportamento di Andrea Dal Corso, in silenzio social da diversi giorni, nonostante in passato sia stato molto attivo sul profilo Instagram.

Le anticipazioni di Uomini e donne confermano che la decisione di Teresa andrà in onda in prima serata su Canale 5, in uno dei tre appuntamenti previsti da metà febbraio. Stando a quanto riportato dal sito davidemaggio.it, la giornata scelta per tali puntate sarà il venerdì [VIDEO]e il programma ideato da Maria De Filippi finirà per scontrarsi con Sanremo Young di Antonella Clerici. La scelta della Langella dovrebbe andare in onda per prima e la data più probabile è quella del 15 febbraio.