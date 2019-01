Annuncio

Da giorni non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. I due si sono lasciati un paio di mesi fa e a darne l’annuncio è stata proprio la conduttrice de La Prova del Cuoco tramite un post su Instagram. Nelle ultime ore, però, la donna ha voluto smentire le dichiarazioni di Alberto Dandolo sul presunto ritorno con Salvini.

Elisa Esoardi smentisce le dichiarazioni di Alberto Dandolo sul ritorno di fiamma con Matteo Salvini

La conduttrice, anche stavolta, ha utilizzato i social per smentire i Gossip su Matteo Salvini [VIDEO].

Nello specifico, la donna ha spiegato di avere il dovere morale di rispettare tutto le persone che la seguono con tanto affetto. Proprio per questo, ha voluto smentire categoricamente la notizia sul ritorno di fiamma con Matteo Salvini.

''Ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento'’, queste le parole della conduttrice 36enne che, a quanto pare, ha decisamente voltato pagina dopo l’addio a Matteo Salvini. La Isoardi ha anche aggiunto che le dichiarazioni rilasciate da Dandolo, definite da lei stessa delle interpretazioni personali, non fanno altro che ledere la sua onorabilità e la sua dignità. Ecco il post in questione.

Parole chiare e concise, che fanno capire quanto la Isoardi sia infastidita da molti gossip.

La risposta del giornalista alla smentita

Qualche giorno fa Alberto Dandolo, nella trasmissione I Lunatici di Radio 2, aveva dichiarato che Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, in realtà, non si erano mai lasciati. Secondo il giornalista, infatti, questo allontanamento sarebbe stato momentaneo e imputabile ad una piccola crisi.

A quanto pare, però, non è così e la Isoardi ci ha tenuto a far sapere come stanno realmente le cose. Il giornalista, saputa la smentita della Isoardi, ha replicato via social, spiegando che il suo non è stato altro che un augurio. '‘Ho detto anche che secondo me si sposeranno e lo faranno in Piemonte. Io sono certo che si amino ancora e che nulla è cambiato’', queste le parole del giornalista che ci ha tenuto a precisare di non voler mettere in dubbio le parole dei diretti interessati. Nel frattempo c’è aria di cambiamento in Rai. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, in futuro la Isoardi potrebbe lasciare La Prova del Cuoco [VIDEO] per approdare a La Vita in diretta, accanto a Tiberio Tiberi. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla vita privata e professionale della bella Elisa Isoardi.