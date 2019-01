Advertisement

Ad aprile 2019 finalmente HBO manderà in onda [VIDEO] l'ultima e ottava stagione di Game of Thrones. La serie tv fantasy, andata in onda in Italia con il titolo "Il Trono di Spade", ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Adesso l'attesa per conoscere la conclusione delle complesse vicende di Westeros [VIDEO] è altissima, e molte sono le ipotesi che si affastellano. Da parte della produzione sono arrivate pochissime indiscrezioni. L'ultima in ordine di tempo riguarda alcune dichiarazioni rilasciate dai due autori della serie, David Benioff e Dan Weiss, e dai due attori protagonisti Kit Harington e Emilia Clarke.

I rapporti tra Daenerys e Jon - possibili spoiler

‘This [final] season definitely exceeds anything we’ve attempted before,’ says #GameOfThrones exec producer David Benioff. https://t.co/yI0tVVsrqi — TV Insider (@TVInsider) 3 gennaio 2019

Gli autori di Game of Thrones hanno ribadito un concetto che è ben chiaro a chi ha seguito le prime sette stagioni della serie.

Se finora l'attenzione è stata posta sulla scoperta della vera origine di Jon Snow, adesso che questa è nota ad almeno due dei personaggi (Samwell Tarly e Brandon Stark) il problema è il modo in cui reagiranno lui e la sua amata Daenerys alla verità. Jon non è, come finora si era creduto, il figlio bastardo di Ned Stark. Egli è il figlio di Raeghar Targaryen, fratello maggiore di Daenerys, che di conseguenza è sua zia. Sarebbe lui, dunque, il legittimo erede del Trono di Spade. Questo cambia completamente i rapporti di forza, visto che invece Jon si era inginocchiato a Daenerys (oltre a diventarne l'amante).

Possibili sviluppi di Game of Thrones

Quando l'identità di Jon diventerà di dominio pubblico, sia lui che Daenerys dovranno venire a patti con questa sconvolgente rivelazione. Per lui, che è un uomo integerrimo, come ricorda Kit Harington che lo interpreta, non sarà facile digerire la cosa.

Jon è un uomo che segue le regole, e capire come comportarsi potrebbe porgli dei seri dilemmi di coscienza. Emilia Clarke, che recita nel ruolo di Daenerys Targaryen, spiega che anche quest'ultima si troverà davanti ad un bivio. Rinunciare alla sua pretesa al trono per l'uomo che ama o rinunciare all'amore? Amore che, oltretutto, a questo punto appare anche incestuoso.

La lotta per il Trono continua

Insomma, lungi dall'essere una liberazione, la verità diventerà uno scomodo ostacolo tra Jon e Daenerys e porrà non pochi ostacoli sul cammino della loro appena sbocciata relazione. Solo ad aprile 2019 infine i telespettatori potranno scoprire in che modo i due giovani cercheranno di risolvere la questione.