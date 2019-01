Annuncio

Lunedì 4 febbraio ha inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle Signore' che nel corso di questi mesi ha ottenuto un picco di ascolti rilevante [VIDEO]. La concentrazione principale viene rivolta intorno al personaggio di Andreina, la cui presenza diventa sempre più ingombrante provocando la rabbia di Vittorio. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 8 febbraio svelano la grande attesa per l'inizio del Festival di Sanremo e Vittorio non si fa trovare impreparato di fronte a questo evento rilevante.

Il Conti decide di fare una sorpresa alle Veneri, mentre Elena vive un momento difficile dopo essersi licenziata dalla caffetteria con l'intento di tenersi lontana da Salvatore.

Marta, dal canto suo vuole trovare una soluzione concreta per il fratello, scontento di lavorare nell'azienda di famiglia. La donna decide di assumere Riccardo (Enrico Oetiker) all'interno del Paradiso ma questa scelta causa l'allontanamento della Guarnieri da Vittorio.

Federico invita Roberta nella sua abitazione; l'assunzione di Riccardo

Nel frattempo Anita riesce a dare un aiuto a Elena procurando un lavoro alla giovane donna che decide di incontrare Antonio pronto a mostrare la sua rabbia nei confronti dell'ex fidanzata. Il giovane Amato rischia di perdere il controllo della situazione; Federico, invece, grazie alla complicità di Paolo ha intenzione di invitare Roberta nella sua abitazione con l'intento di vedere insieme il Festival di Sanremo. Inoltre il Cattaneo mette al corrente della situazione il padre riguardo alla carriera universitaria svelando la verità.

Ludovica finisce per innamorarsi di Antonio Amato

Intanto aumenta la rivalità tra Andreina (Alice Torriani) e Adelaide, protagoniste di una lite al circolo pronta ad attirare l'attenzione delle persone. Federico, dal canto suo si prepara a raccontare il quadro universitario alla famiglia dopo aver raccontato molte bugie ai genitori, ma ha trovato l'aiuto di Roberta grazie alla quale potrebbe migliorare il suo studio.

Ludovica e Antonio, dal canto loro condividono la sofferenza per amore e la giovane donna rimane incuriosita dall'Amato, protagonista di una lite al circolo con Salvatore. Lo scontro tra i due fratelli provoca l'attenzione della ragazza che finisce per innamorarsi di Antonio. Marta decide di non prendere parte al Paradiso per seguire il Festival ma arriva una ragazza misteriosa [VIDEO].