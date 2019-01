Annuncio

Continuano a sorprendere le trame de Il Segreto, telenovela fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 27 gennaio al 1 febbraio, infatti, le novità saranno all'ordine del giorno e riguarderanno molti dei suoi protagonisti. Si parlerà di Elsa, che continuerà ad indagare per capire chi possa essere il padre del bambino che Antolina [VIDEO] aspetta. E tali ricerche porteranno a un esito inatteso da parte del diretto interessato.

Ma non mancheranno le novità anche per quanto riguarda Raimundo e la convinzione che a Donna Francisca possa essere accaduto qualcosa di male, oltre che per Julieta che otterrà una promessa da parte di Fernando Mesia.

Elsa scopre la verità

Elsa prometterà ad Antolina di non parlare a nessuno della sua gravidanza, ma poco dopo rivelerà a Isaac quanto appreso. Lui scoprirà così di essere sul punto di diventare padre, pur cercando di celare il proprio stato d'animo. Successivamente Isaac si confronterà con la diretta interessata, chiedendole spiegazioni sul segreto da lei mantenuto. Si renderà disponibile a prendersi le sue responsabilità, pur nella consapevolezza che ciò metterebbe fine per sempre al suo rapporto con Elsa. Ma Antolina non avrà alcuna intenzione di spingerlo a tanto [VIDEO]: al contrario la sua idea sarà quella di trasferirsi in Argentina prima che il suo stato diventi di dominio pubblico. Nel frattempo Elsa cercherà di indagare sulla gravidanza e si recherà da Dolores per capire se lei possa avere dei sospetti in merito a qualche frequentazione di Antolina.

Scoprirà così che tutti in paese davano per scontato il flirt della serva con Isaac. La verità comunque verrà svelata nel più semplice dei modi: sarà il diretto interessato a confessare all'amata di avere commesso un grave errore e di avere avuto una relazione con Antolina. Elsa sarà distrutta davanti a tale notizia.

Il patto di Julieta e Fernando

Non mancheranno certo le novità degne di nota nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 27 gennaio al 1 febbraio: Julieta cercherà di sedurre Fernando anche se il suo strano comportamento stupirà il Mesia, inducendolo a chiedere dei chiarimenti. Sarà allora che la Uriarte confesserà di essere alla ricerca della verità sulla morte di Saul e riceverà l'aiuto dell'uomo. In cambio però il villain chiederà dei favori personali. Raimundo si metterà alla ricerca di Donna Francisca dopo essersi reso conto che nella sua ultima lettera potrebbe essere nascosto un messaggio di aiuto. Si recherà nella casa dove lei aveva soggiornato, ma scoprirà che il luogo è disabitato da molto tempo. Adela rinuncerà alla scorta che le ha messo a disposizione Carmelo dopo che gli uomini spareranno inutilmente al semplice scoppio di un petardo. Ma la sua decisione si dimostrerà un grave errore perché poco dopo la maestra si troverà davanti a Basilio Duran, un suo vecchio conoscente che le punterà contro una pistola.